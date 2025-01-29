Матч відбувся у Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк".

Чемпіон України донецький "Шахтар" поступився дортмундській "Боруссії" у поєдинку останнього туру основного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 3:1. Матч проходив у Дортмунді на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк".

Українська команда посіла 27 місце, набравши 7 очок: 2 перемоги, нічия та 5 поразок.

Варто зазначити, що напередодні матчу із "Шахтарем" дортмундці нагадали світу про агресію росії проти України та висловили свою солідарність із нашою країною.

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"1071 день тому Росія почала повномасштабну війну проти України, порушивши міжнародне право. Ми продовжуємо підтримувати українське населення, яке страждає від війни", - додали у клубі.

Виступи "Шахтаря" у Лізі чемпіонів

У попередньому "Шахтар" здобув впевнену перемогу у сьомому турі основного раунду ЛЧ над "Брестом" з рахунком 2:0, таким чином набравши 7 очок.

Для "гірників" поєдинок проти "Боруссії" був справжнім фіналом. Для того, щоб підопічні Марино Пушича могли розраховувати на продовження цьогорічного єврокубкового сезону, їм необхідно убло брати три очки на "Сигнал Ідуна Парк". Однак навіть перемога над "Боруссією" не гарантувала донеччанам вихід у плейоф ЛЧ.

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