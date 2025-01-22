Донецький "Шахтар" заробив 3 очки в 7 раунді Ліги Чемпіонів.

У середу, 22 січня 2025 року, під час сьомого раунду Ліги Чемпіонів, донецький "Шахтар" здобув впевнену перемогу над французьким "Брестом". Їм вдалося заробити ще три очки і тепер вони посідають 27 місце з 36 (із сімома очками). "Брест" же починав цей поєдинок більш упевнено, маючи 13 очок після 4 перемог, 1 нічиї та 1 поразки.

Перші десять хвилин матчу були досить рівними. Гра йшла переважно в центрі поля. "Шахтар" намагався контролювати м'яч і підбиратися до штрафного суперника, але не завжди виходило. Наші футболісти могли відкривати рахунок уже на 8 хвилині, коли Егіналду прострілив із правого кута штрафного майданчика, а Марлон ледь не влучив у дальній кут ударом п'ятою.

Вистачило десяти хвилин, щоб "Шахтар" після цього моменту все ж таки забив м'яч у ворота противника. Груба помилка Шардоне. Кевін опинився сам на сам із воротарем "Бреста". Гол! Ще один хороший момент стався на 27 хвилині, але йому завадив Бізот. Але ще більш хороший, результативний - на 36 хвилині. Після вертикальної передачі Судакова Азаров забіг у штрафний, але йому грубо завадив воротар. Пенальті. Біля м'яча опинився Судаков, який легким рухом ноги пробив паненкою і переграв Бізота! 2:0!

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Другий тайм розпочався з володіння м'яча гравцями "Шахтаря" та кількома моментами. Уже на 54 хвилині травму отримав Егіналду. Йому потрібна була заміна, тому на поле вийшов Траоре. Незабаром медична допомога знадобилася Вінісіусу.

Ближче до кінця матчу у "Бреста" було 4 удари у ворота, тоді як у "Шахтаря" - 5. Гра була досить рівною. Небезпечних моментів практично не було ні з одного, ні з іншого боку. Однак українські вболівальники знають, що не можна розслаблятися ні на секунду до моменту, поки арбітр не повідомить про закінчення матчу.

Благо рахунок до останньої хвилини був на користь "Шахтаря". "Бресту" не допомогли навіть компенсовані арбітром 5 хвилин. Красиву крапку в матчі міг поставити Зубков і забити третій гол. Але рефері його не зарахував через порушення правил.

Ліга Чемпіонів. Основний раунд. 7-й тур.

"Шахтар" - "Брест" - 2:0

Голи: Кевін (18), Судаков (37, пенальті)

Попередження: Степаненко (77) - Ндіай (22)

"Шахтар": Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Вінісіус Тобіас (Конопля, 71), Криськів, Кевін, Судаков (Бондаренко, 83), Марлон (Степаненко, 71), Педріньо (Зубков, 83), Егіналду (Траоре, 55)

"Брест": Бізот, Перейра Лаже, Ндіай, Шардонне, Ляля, Маньєтті, Фернандес (Кулібалі, 85), Камара (дель Кастільо, 60), Думбія (Февр, 60), Ажорк (Сіма, 60), Бальде (Салах, 71)

"Шахтар" у Лізі Чемпіонів

Раніше УНІАН повідомляв, що "Шахтар" розгромно програв "Баварії" ще в грудні, в шостому турі. Гра закінчилася з рахунком 1:5. Хоч "Шахтар" тоді і зміг забити першим, та ще й на 5 хвилині гри, але відповідь не змусила себе чекати.

Крім того, у п'ятому турі "Шахтар" теж програв, драматично поступившись нідерландському ПСВ із рахунком 2:3. Останні два голи суперника були забиті на 90 і 90+5 хвилині.

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