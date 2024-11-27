Матч проходив в Ейндховені на стадіоні "Філіпс".

Донецький "Шахтар" програв нідерландському ПСВ у поєдинку 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 2:3. Матч проходив в Ейндховені на стадіоні "Філіпс".

На 8-й хвилині голкіпер донеччан Дмитро Різник вкиданням з руки запустив Коноплю правим флангом, захисник обігрався з Зубковим і прострілив у центр. Там на випередження зіграв Сікан і пробив у ворота.

На 37 хвилині у той же Конопля накрив суперника на чужій половині поля. Він віддав пас на Зубкова, який взяв ініціативу на себе, підлаштувався під удар та пробив точно у лівий кут воріт.

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На 69-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості: Педро Енріке зробила небезпечний підкат прямо у стопу супернику.

На 87 хвилині Криськів сфолив на лівому фланзі, а Малік Тільман пробив у ближній кут воріт. Голкіпер майже зупинив м'яч на лінії, але все ж таки він перетнув стрічку.

На 90 та 90+5 хвилині "гірники" знову пропустили. Спочатку дубль оформив Тільман. Прекрасний удар вийшов у нього в ліву дев'ятку метрів із 23. А на останніх секундах Пепі забив уже у порожні ворота. Після цього матч закінчився образливою поразкою донеччан із рахунком 3:2.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 5-й тур.

ПСВ – "Шахтар" – 3:2

Голи: Тілльман (87, 90), Пепі (95) – Сікан (8), Зубков (37)

Попередження: Боскальї (59), Сайбарі (85) – Криськів (87)

Вилучення: Педро Енріке (69, груба гра)

ПСВ: Бенітес, Дамс (Пепі, 46), Боскальї (Лосано, 74), Фламінго, Карсдорп (Ледесма, 90), Сайбарі, Мауро Жуніор, Тілльман, Ланг (Тіл, 64), де Йонг, Бакайоко

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков, Криськів, Бондаренко, Кевін (Франьїч, 71), Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55)

Виступи "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

"Гірники" у попередніх чотирьох матчах євротурніру набрали 4 очки. Минулого туру основного раунду донецька команда виграла домашній поєдинок у швейцарського "Янг Бойз" з рахунком 2:1.

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