Гра закінчилася з рахунком 1:5.

Донецький футбольний клуб "Шахтар" програв мюнхенській "Баварії" у шостому турі основного раунду Ліги чемпіонів з футболу.

Матч розпочався о 22:00 на Arena AufSchalke у німецькому місті Гельзенкірхен. Вже на п'ятій хвилині нападник "Шахтаря" Кевін Лопес де Маседо забив гол, прийнявши пас від Олександра Зубкова. За шість хвилин "Баварія" зрівняла рахунок - у ворота поцілив півзахисник Конрад Лаймер. На 45-й хвилині нападник німецького клубу Томас Мюллер забив у ворота "Шахтаря", вивіши свою команду вперед.

На 70-й хвилині Майкл Олісе реалізував пенальті, здобувши ще один гол для "Баварії". Вже на 87-й хвилині форвард Джамал Мусіала забив ще один гол "Шахтарю".

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Арбітр додав до матчу ще чотири хвилини, після чого півзахисник "Баварії" Майкл Олісе забив українській команді останній гол. Матч закінчився із рахунком 5:1.

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Грам, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін, Сікан

Запасні: Фесюн, Траоре, Степаненко, Егіналду, Криськів, Швед, Азаров, Вінісіус, Назарина, Педріньйо, Невертон, Фарина

"Баварія": Перец, Лаймер, Упамекано, Кім Мін Чже, Геррейру, Кімміх, Горецка, Олісе, Мусіала, Сане, Мюллер

Запасні: Шмітт, Кланац, Даєр, Ібрагімович, Бої, Іранкуда, Азеко, Тель, Павлович, Азну

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