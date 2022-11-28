Збірній Нідерландів достатньо зіграти внічию, щоб вийти в 1/8 фіналу чемпіонату світу.

У вівторок, 29 листопада, в рамках третього туру групового турніру чемпіонату світу з футболу збірна Катару зіграє проти національної команди Нідерландів.

Поєдинок пройде на стадіоні "Ель-Байт" в місті Ель-Хаур.

Збірна Катару вже втратила шанси вийти з групи, програвши два стратових матчі на турнірі. В першому турі господарі турніру поступилися Еквадору (0:2), а в другому турі зазнали поразки в дуелі з Сенегалом (1:3).

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Збірна Нідерландів у першому турі виграла у Сенегалу (2:0), а в другому зіграла внічию з Еквадором (1:1) і все ще продовжує боротьбу за путівку в 1/8 фіналу ЧС-2022. Щоб вийти в плей-офф команді Луї ван Гала досить не програти Катару.

Перед грою третього туру в активі збірної Нідерландів 4 очки, вони йдуть на першому місці в групі. Також 4 очки має Еквадор, який розташувався на другій сходинці. Сенегал з трьома очками - третій. Збірна Катару займає останню сходинку.

Нідерланди - Катар: прогноз

Букмекери вважають збірну Нідерландів беззаперечним фаворитом матчу з Катаром.

На успіх європейської команди можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,19. У той же час перемога і нічия Катару розцінюються як диво - коефіцієнти 17,00 і 7,10 відповідно.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,11. Гол Нідерландів оцінюють в 1,05, а на те, що відзначиться збірна Катару можна поставити з коефіцієнтом 1,99.

Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом матчу буде перемога збірної Нідерландів з рахунком 2:0. Коефіцієнт на таку подію - 6,40.

Нідерланди - Катар: трансляція

На території України поєдинок збірних Нідерландів і Катару в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Також буде доступна пряма радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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