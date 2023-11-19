Перемогу збірній Нідерландів приніс гол Ваута Вегхорста.

У суботу, 18 листопада, відбувся поєдинок 9-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу, в якому збірна Нідерландів приймала Ірландію.

Гра проходила на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" і завершилася перемогою господарів поля.

Вирішальний гол у цьому поєдинку забив 31-річний нападник "ораньє" Ваут Вегхорст. Він відзначився на 12-й хвилині зустрічі після передачі Стефана де Врея.

Відео дня

Нідерланди - Ірландія - 1:0

Гол: Вегхорст, 12

Нідерланди: Вербрюгген, де Врей, ван Дейк, Блінд, Думфріс, Схаутен (де Рон, 90), Рейндерс (Копмайнерс, 90), Хартман, Сімонс (Мален, 80), Гакпо (Верман, 69), Вегхорст

Ірландія: Базуну, О'Ші (Парротт, 90), Скейлз, Коллінз, Доерті (Джонстон, 78), Браун, Каллен, Меннінг, Найт (Моламбі, 78), Робінсон (Іда, 46), Фергюсон (Макграт, 55)

Огляд матчу:

Перемога в цій грі дозволила збірній Нідерландів достроково кваліфікуватися на чемпіонат Європи. У турнірній таблиці групи в відбору на Євро-2024 "ораньє" посідають друге місце з 15 балами в активі. Збірна Ірландії з 6 очками займає четверте місце. Лідирує в групі Франція, яка набрала 21 очко.

У заключному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє проти Гібралтару.

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