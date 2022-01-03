У перший день нового року було офіційно оголошено про трансфер лівого захисника "Динамо" та збірної України Віталія Миколенка в англійський "Евертон".
Кадровою втратою для київського гранда цей трансфер судячи з усього не став, оскільки "біло-сині" досить швидко знайшли футболіста на заміну Миколенку, причому їм не довелося витрачати ні копійки.
"Динамо" повернуло в клуб Владислава Дубінчака, який виступав на правах оренди за "Дніпро-1". Про це повідомив агент футболіста Олександр Карпов.
Таким чином київський клуб вирішив проблему з комплектацією складу, зокрема позиції лівого захисника.
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Владислав Дубінчак: кар'єра
- Дубінчак є вихованцем київського "Динамо", але за першу команду "біло-синіх" в офіційних матчах не грав.
- Здавався в оренди в "Арсенал" (29 поєдинків) і "Карпати" (20 ігор).
- Останні півтора роки провів на правах оренди в "Дніпрі-1". За цей клуб зіграв 43 матчах у всіх турнірах і віддав 7 гольових передач.
- Портал Transfermarkt оцінює футболіста в один мільйон євро.