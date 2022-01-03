Київський клуб відкликав з оренди Дубінчака з "Дніпра-1".

У перший день нового року було офіційно оголошено про трансфер лівого захисника "Динамо" та збірної України Віталія Миколенка в англійський "Евертон".

Кадровою втратою для київського гранда цей трансфер судячи з усього не став, оскільки "біло-сині" досить швидко знайшли футболіста на заміну Миколенку, причому їм не довелося витрачати ні копійки.

"Динамо" повернуло в клуб Владислава Дубінчака, який виступав на правах оренди за "Дніпро-1". Про це повідомив агент футболіста Олександр Карпов.

Таким чином київський клуб вирішив проблему з комплектацією складу, зокрема позиції лівого захисника.

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Владислав Дубінчак: кар'єра