Віталій Миколенко представлений в якості гравця "Евертона".

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко перебрався з київського "Динамо" в англійський "Евертон".

Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

22-річний Миколенко став першим гравцем "ірисок" в січневе трансферне вікно.

Українець підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року.

Миколенко виступатиме за "Евертон" під ігровим номером 19. Нагадаємо, у Києві він грав із числом 16 на спині.

"Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Англійський футбол - це те місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для моєї гри.

Мені 22 роки, але я не відчуваю себе молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що буду продовжувати вдосконалюватися як гравець.

Я дуже радий можливості зіграти перед уболівальниками "Евертона". Я бачив кілька останніх ігор на "Гудісон Парк", і вони були неймовірними.

У "Евертона" неймовірні фанати, перед якими я відчуваю велику відповідальність", - сказав Миколенко в інтерв'ю клубному сайту "Евертона".

Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.