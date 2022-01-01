Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко перебрався з київського "Динамо" в англійський "Евертон".
Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
22-річний Миколенко став першим гравцем "ірисок" в січневе трансферне вікно.
Українець підписав з англійським клубом контракт, який діятиме до літа 2026 року.
Миколенко виступатиме за "Евертон" під ігровим номером 19. Нагадаємо, у Києві він грав із числом 16 на спині.
"Я завжди мріяв грати в Прем'єр-лізі. Англійський футбол - це те місце, де зародилася гра, і я думаю, що він дуже добре підійде для моєї гри.
Мені 22 роки, але я не відчуваю себе молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що буду продовжувати вдосконалюватися як гравець.
Я дуже радий можливості зіграти перед уболівальниками "Евертона". Я бачив кілька останніх ігор на "Гудісон Парк", і вони були неймовірними.
У "Евертона" неймовірні фанати, перед якими я відчуваю велику відповідальність", - сказав Миколенко в інтерв'ю клубному сайту "Евертона".
Раніше повідомлялося, що сума трансферу складе орієнтовно від 21 до 23 мільйонів євро.
Читайте такожЗапаморочлива сума: стало відомо, яку зарплату клуб АПЛ запропонував гравцеві Динамо - ЗМІВіталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 Серпня 2017 року.
- На цей момент він зіграв за киян 133 матчі, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав на Євро-2020.
- У складі "Динамо" Миколенко один раз ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і тричі Суперкубок.