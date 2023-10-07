На запитання, чи хотів Усик взяти участь у поєдинку в якості футболіста, він відповів, що "хотілося, але ще поки не можу".

Зірковий боксер Олександр Усик, який є гравцем житомирського "Полісся", висловився про перемогу свого клубу над київським "Динамо" у матчі УПЛ.

"Звичайно, це була неймовірна гра. Дуже круто хлопці грали з обидвох сторін, але "Полісся" трошки краще — 3:2. Ми бачимо, що "Полісся" грало, мені здається, понад 10 хвилин в меншості, але вони гарно захищалися і це — перемога. Це неймовірно круто, хлопці на підйомі, Слава Богу!", - сказав Усик для офіційного сайту "Полісся".

Усик зазначив, що він до кінця вірив у команду.

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"Сьогодні зранку, коли ходив на службу, молився, то я їхав на гру і знав, що буде все добре. Я розумів, що буде нелегко, але і не треба нам легко. Все неймовірно", - додав чинний чемпіон світу з боксу.

На запитання, чи хотів Усик взяти участь у поєдинку в якості футболіста, він відповів, що "хотілося, але ще поки не можу".

Нагадаємо, що в 10-му турі УПЛ "Полісся" вдома приймало "Динамо" і перемогло "біло-синіх" з рахунком 3:2. Цікаво, що житомиряни поступалися по ходу гри і були в меншості, але все одно здобули сенсаційно три очки. За команду Мірчі Луческу відзначився Віталій Буяльський, а за господарів поля - Борис Крушинський, Артем Козак та Пилип Будківський.

Додамо, що в липні цього року володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик став офіційно гравцем футбольного клубу "Полісся".

В лютому 2022 року Усик дебютував у професійному футболі, зігравши на турнірі Winter Cup.

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