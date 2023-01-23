Капітан збірної України цікавий турецькому "Трабзонспору".

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко може змінити клубну прописку в найближчому майбутньому.

Українець виступає в "Аль-Айні" під керівництвом Сергія Реброва, однак, як повідомляє видання Fanatik, 33-річний форвард почувається нещасливим у клубі і це спонукає його до зміни клубу.

За відомостями джерела, агенти вже запропонували послуги лідера збірної України "Трабзонспору".

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Відзначається, що в турецькому клубі Ярмоленко може замінити травмованого Едіна Віщі.

"Трабзонспор" вже давно спостерігає за українським нападником і навіть пропонував йому контракт. Однак Ярмоленко вирішив приєднатися до "Аль-Айна".

Нагадаємо, українець провів у поточному сезоні вже 15 матчів: забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі. Контракт українця з "Аль-Айном" розрахований до літа 2023 року.

У чемпіонаті ОАЕ "Аль-Айн" йде на сьомому місці турнірної таблиці і має в своєму активі 22 очки.

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