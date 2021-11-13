Італійському клубу запити "Динамо" можуть виявитися не по кишені.

Стали відомі подробиці можливого трансферу захисника "Динамо" і збірної України Віталія Миколенка в "Дженоа", який тепер очолює Андрій Шевченко.

Про це повідомляє calciostyle.it.

Миколенко входить до списку тих гравців, яких Шевченко хотів би підписати в зимове міжсезоння.

Однак "Динамо" хоче виручити за свого таланта 20 мільйонів євро.

На цей момент "Дженоа" не хоче витрачати такі гроші на покупку одного футболіста. Італійський клуб планує продовжити переговори з метою взяти Миколенка в оренду з обов'язковим правом викупу за нижчу суму.

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Джерело зазначає, що за Миколенком стежить ще один італійський клуб - "Наполі".

Віталій Миколенко: кар'єра

Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.

На цю мить він провів за киян 127 матчів, в яких забив 7 голів.

У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав під керівництвом Андрія Шевченка на Євро-2020.

Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо

Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.

Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.

У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.

9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.

Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.

Автор: Антон Дудар