Стали відомі подробиці можливого трансферу захисника "Динамо" і збірної України Віталія Миколенка в "Дженоа", який тепер очолює Андрій Шевченко.
Про це повідомляє calciostyle.it.
Миколенко входить до списку тих гравців, яких Шевченко хотів би підписати в зимове міжсезоння.
Однак "Динамо" хоче виручити за свого таланта 20 мільйонів євро.
На цей момент "Дженоа" не хоче витрачати такі гроші на покупку одного футболіста. Італійський клуб планує продовжити переговори з метою взяти Миколенка в оренду з обов'язковим правом викупу за нижчу суму.
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Джерело зазначає, що за Миколенком стежить ще один італійський клуб - "Наполі".
Віталій Миколенко: кар'єра
- Миколенко є вихованцем "Динамо". За першу команду він дебютував 20 серпня 2017 року.
- На цю мить він провів за киян 127 матчів, в яких забив 7 голів.
- У складі збірної України Миколенко провів 21 матч, у тому числі грав під керівництвом Андрія Шевченка на Євро-2020.
Андрій Шевченко в "Дженоа": що відомо
- Андрій Шевченко перебував без роботи з 1 серпня після того, як покинув збірну України. Він очолив "Дженоа" 7 листопада, змінивши на цій посаді Давіде Баллардіні.
- Шевченко підписав контракт до літа 2024 року.
- У першому матчі Шевченко "Дженоа" 21 листопада зіграє проти "Роми" Жозе Моурінью. Далі на генуезців чекає непростий календар: до кінця року команда зіграє з "Удінезе", "Міланом", "Ювентусом", "Сампдорією", "Лаціо" і "Аталантою" в Серії А, а також "Салернітаною" в Кубку Італії.
- 9 листопада Шевченко приступив до своїх обов'язків.
- Вже відомо, хто увійшов до його тренерського штабу.