Мирон Маркевич розкритикував "Динамо" після поразки від "Дніпра-1" в УПЛ.

У неділю, 28 серпня, в рамках другого туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" програло "Дніпру-1" з рахунком 0:3.

Відомий український тренер Мирон Маркевич прокоментував розгромну поразку київського клубу.

"Добре, що 0:3, а не 0:8. Як я і говорив раніше - в "Динамо" повна деградація команди. Так не може бути - це соромно. Не знаю, що там відбувається в колективі. Нехай розбираються. Не може команда так безвольно грати", - наводить слова Маркевича 1927.kiev.ua.

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"Потрібно переформатувати команду? Давно все потрібно міняти. Абсолютно все - враховуючи і керівництво. Київське "Динамо" - національна гордість України. Те, що ми бачимо, можливо спеціально робиться, але такого не повинно бути. Як і у багатьох уболівальників "Динамо", у мене немає слів після цього матчу. Незрозуміло, про що думають футболісти. Напевно, щоб себе продати. Можна програти, але не команді, яку нещодавно зібрали, і в одні ворота. Бланко з Аргентини на дві голови сильніший за гравців київського "Динамо".

Таке враження, ніби спеціально давали добивати під час третього взяття воріт. Можливо, це емоції, але все ж... Вони начебто спеціально "плавлять", тільки не зрозуміло кого.

Дивлюся на Луческу: тобі 77 років, хочеш кокнути на лаві під час матчу?! Я б їх усіх розігнав за таку гру. Нехай Луческу йде і не ганьбиться.

Я - вболівальник "Динамо". Дуже важко дивитися, як гравці ходять по полю і роблять вигляд, що хочуть грати в футбол. З такою грою не знаю, взяли б їх до збірної ветеранів чи ні. Не може такого бути. Це ганьба!", - сказав Маркевич.

Раніше УНІАН повідомляв, що після матчу проти "Дніпра-1" головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу натякнув на відхід з "Динамо".

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