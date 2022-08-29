"Динамо" програло три матчі поспіль із загальним рахунком 0:8.

У неділю, 28 серпня, в рамках другого туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" програло "Дніпру-1" з рахунком 0:3.

Головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу підбив підсумок матчу і натякнув, що може покинути команду.

"Треба визнати, що суперник грав набагато агресивніше нас. До того ж вимушена рання заміна в нашому складі внесла свої корективи. Зрештою, ми пропустили гол - знову зі стандарту, знову, як і в матчі з "Бенфікою", не дограв до кінця Бесєдін.

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Після першого голу "Дніпро-1" став діяти ще більш агресивно, відразу змінилася картина на полі. Коли пропускаєш першим, грається зовсім інакше.

Ми зараз у складній ситуації, але потрібно подолати цей момент. Сподіваюся, повернення до Києва сприятиме цьому.

Трансфер Забарного? Можливо, для мене це був останній матч в "Динамо", але не для Забарного", - сказав Луческу.

Після цього Луческу покинув прес-зону і відмовився відповідати на питання журналістів.

Додамо, що ця поразка стала третьою поспіль для "Динамо". Раніше кияни двічі програли "Бенфіці" в кваліфікації Ліги чемпіонів із загальним рахунком 0:5.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Стамбулі відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2022/2023. Своїх суперників по групі дізналося київське "Динамо".

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