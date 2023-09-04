Юрій Береза вважає, що "Дніпро-1" вилетів з єврокубків з вини Кучера і Краснікова.

Почесний президент "Дніпра-1" Юрій Береза поділився своєю думкою про роботу колишнього головного тренера команди Олександра Кучера і екс-спортивного директора клубу Євгена Краснікова.

На думку Берези, "Дніпро-1" вилетів з єврокубків з вини Кучера і Краснікова.

"Після програшу АЕКу (Ларнака) в минулому сезоні я намагався поговорити з Кучером, але мені здалося, що цей молодий чоловік якийсь неадекватний. У мене з усіма тренерами було абсолютне розуміння і контакт, але не з ним. Я задавав йому футбольні питання, а у відповідь він ніс якусь нісенітницю.

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Після цього я йому жодного разу не дзвонив по телефону, а спілкувався тільки з гравцями. Русол мені потім сказав: "Якщо ви довіряєте мені, то повинні довіряти і тренеру". Я відповів, що зрозумів і більше не буду втручатися в справи. Можна сказати, відійшов убік і спостерігав з боку.

Був момент, коли я не витримав і сказав Русолу: "Ви вже щось робіть з Кучером", але він відповів, що є контракт і його потрібно дотримуватися. Я поставив запитання: "А хто буде компенсувати втрату єврокубків?". У нас зараз буде дуже багато фінансових питань до Русола з приводу вильоту з єврокубків.

Як виявилося, Кучер - це не тренер, а футбольне нещастя. Пара Кучер - Красніков - основні винуватці вильоту "Дніпра-1" з єврокубків.

Я не вірю в їхній тандем. Вони люди зовсім іншого напрямку", - наводить слова Берези "Український футбол".

Нагадаємо, Олександр Кучер очолив "Дніпро-1" влітку 2022 року. Під його керівництвом команда стала віце-чемпіоном УПЛ у сезоні-2022/2023.

У нинішньому сезоні "Дніпро-1" провально стартував в УПЛ, а також вилетів з євркокубків. Спочатку команда програла "Панатінаїкосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів, потім поступилася празькій "Славії" у відборі Ліги Європи, а потім не змогла пройти "Спартак" з Трнави в Лізі конференцій.

Олександр Кучер покинув пост головного тренера "Дніпра-1" після сенсаційної поразки від "Оболоні" у 4-му турі УПЛ. Тимчасово виконуючим обов'язки наставника команди виконує Валерій Городов.

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