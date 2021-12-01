Максим Шацьких назвав жереб для збірної України "нормальним".

Екс-нападник і екс-тренер київського "Динамо" Максим Шацьких поділився своєю думкою про жеребкування плей-оф кваліфікації ЧС-2022, за підсумками якої збірній України дісталася збірна Шотландії.

"Жереб нормальний. Якби попалися Італія чи Португалія, то було б замало шансів. А з такими збірними, як Уельс, Чехія, Польща, Шотландія, ми, скажімо так, одного рівня. З усіма можна грати і проходити далі. Але просто не треба кричати, як нам пощастило", - сказав Шацьких.

Він пояснив, чому з Шотландією не буде просто:

"По-перше, гра буде в Шотландії. По-друге, зараз збірна Шотландії - це не та команда, яка була 10-15 років тому. Шотландці давно в досить сучасний футбол грають. Тому буде досить складно грати з Шотландією".

Також екс-нападник оцінив потенційних суперників збірної України по фіналу:

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"Уельс і Австрія? Ці збірні всі плюс-мінус нічим не сильніші та не слабші за нашу збірну. З усіма можна грати і домагатися того завдання, яке стоїть перед збірною України", - цитує Шацьких meta-ratings.com.ua.

Збірна України в плей-оф кваліфікації ЧС-2022

У півфіналі плей-оф збірна України в гостях зіграє з Шотландією, а, якщо вийде у фінал, то зустрінеться з переможцем протистояння Уельсу та Австрії (також в гостях).

Півфінали заплановані на 24-25 березня, фінали - 28-29 березня.

Букмекери вже виставили котирування на матч Шотландія - Україна.

Результати жеребкування прокоментував Олександр Зінченко.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков залишився задоволений результатами жеребкування.

Автор: Антон Дудар