Новачок "Динамо" Кахім Перріс бачить себе виключно на позиції правого вінгера.

Український журналіст і коментатор Віктор Вацко висловився з приводу новачків київського "Динамо" Джастіна Лонвейка і Кахіма Перріса.

Як повідомив Вацко, у "біло-синіх" виник конфлікт з Перрісом, так як 22-річний ямаєць бачить себе виключно на позиції правого вінгера і не хоче грати на лівому фланзі.

"Як не крути, але у "Динамо" є якась служба скаутів, якась селекційна служба. Вони дивляться, аналізують і від чогось відштовхуються, коли підписують гравців. Зараз підписали Лонвейка. Наскільки я розумію, то це конкурент для Кабаєва на лівий фланг атаки. Його розглядають на позицію лівого вінгера, також може зіграти під нападником.

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Скажу про цікавий момент з приводу Кахіма Перріса. У матчі проти АЕКа (0:1) киянам потрібно було забивати, але його так і не випустили на поле. Парадокс в тому, що, як мені розповідали, Перріс бачить себе виключно на позиції правого вінгера і не хоче грати на протилежному фланзі.

Він вважає, що не проявить себе там настільки яскраво. Не знаю, може хлопцеві не провели інтернет, але в "Динамо" справа грає Циганков. І вибір тут такий - грати або сидіти", - заявив Вацко в ефірі програми "Вацко on air".

Додамо, що нідерландський вінгер Джастін лонвейк перебрався в "Динамо" з данського "Віборга" в останній день трансферного вікна. За даними ЗМІ, кияни заплатили за вихованця ПСВ 2 мільйони євро.

Кахіма Перріса "Динамо" придбало у словенського "Копера". 22-річний футболіст збірної Ямайки підписав контракт з киянами за схемою 4+1.

Портал Transfermarkt оцінює Перріса в 800 тисяч євро.

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