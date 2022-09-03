Словенський "Копер" і "Динамо" оголосили про трансфер вінгера Кахіма Парріса.
Прес-служба словенського клубу повідомила, що цей продаж є найприбутковішим в історії їхньої команди, проте сума залишилася таємницею. 22-річний футболіст збірної Ямайки підписав контракт з киянами за схемою 4+1.
У поточному сезоні Парріс відзначився за "Копер" одним голом у дев'яти поєдинках. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 800 тисяч євро.
Раніше Кахім виступав за ямайський "Кавалер", а також за словенські "Домжале", "Крка" й "Копер". В його активі чотири поєдинки за національну збірну Ямайки.
У поточне трансферне вікно "Динамо" також підписало атакувального півзахисника Владислава Кабаєва, який виступав за луганську "Зорю".
Нагадаємо, що колишній нападник "Динамо" Роман Яремчук забив дебютний гол за бельгійський "Брюгге".