Контракт укладено за схемою 4+1.

Словенський "Копер" і "Динамо" оголосили про трансфер вінгера Кахіма Парріса.

Прес-служба словенського клубу повідомила, що цей продаж є найприбутковішим в історії їхньої команди, проте сума залишилася таємницею. 22-річний футболіст збірної Ямайки підписав контракт з киянами за схемою 4+1.

У поточному сезоні Парріс відзначився за "Копер" одним голом у дев'яти поєдинках. Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 800 тисяч євро.

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Раніше Кахім виступав за ямайський "Кавалер", а також за словенські "Домжале", "Крка" й "Копер". В його активі чотири поєдинки за національну збірну Ямайки.

У поточне трансферне вікно "Динамо" також підписало атакувального півзахисника Владислава Кабаєва, який виступав за луганську "Зорю".

Нагадаємо, що колишній нападник "Динамо" Роман Яремчук забив дебютний гол за бельгійський "Брюгге".

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