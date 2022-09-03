Український форвард зіграв перший матч за нову команду.

Нападник національної збірної України Роман Яремчук провів свій перший поєдинок за "Брюгге".

У 7-му турі чемпіонату Бельгії "Брюгге" приймав "Серкль Брюгге". Яремчук вийшов на заміну у другому таймі, на 63-й хвилині, а вже на 82-й хвилині відзначився забитим м'ячем. Зауважимо, що йому допоміг рикошет при взятті воріт.

Роман зробив рахунок розгромним - 4:0. Його команда здобула три очки і займає поки що другу позицію в чемпіонаті Бельгії.

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Додамо, що ще один гравець збірної України Едуард Соболь, який теж виступає за "Брюгге", провів цю гру на лаві запасних.

"Брюгге" має 16 очок після семи турів. "Антверпен" лідирує в чемпіонаті - у них 18 балів після шести матчів.

Нагадаємо, що чинний чемпіон Бельгії "Брюгге" за рекордні для себе гроші придбав у португальської "Бенфіки" Яремчука. 26-річний нападник пояснив свій трансфер.

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