Андрій Шевченко підкреслив, що збірна домоглася максимального результату на Євро-2020.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки матчу з Англією, який завершився для "жовто-синіх" розгромною поразкою і вильотом з Євро-2020.

Шевченко дав свої коментарі в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Найбільшу роль зіграли епізоди, які ми не дограли. Особливо на другому поверсі. Знали, що у англійців буде перевага. Втрата Кривцова, центрального захисника, який міг хоча б якусь конкуренцію скласти на другому поверсі, для нас була відчутною", - сказав Шевченко.

"Пропущені голи на початку першого і другого таймів - це епізоди, які ми не дограли. Команда ні в якому разі не відмовлялася від своєї структури гри, своїх принципів. Були дуже хороші епізоди в грі, коли ми добре контролювали її, створювали моменти. Є різниця в класі. У англійців була велика перевага на другому поверсі, вони використовували її", - також зазначив тренер.

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Шевченко зазначив, що чвертьфінал Євро - той результат, який складно було б повторити, навіть не маючи проблем зі складом:

"Якби у нас були всі гравці, якби команда була краще укомплектована, гравці б не отримували протягом турніру травми, приїхали в кращому стані - думаю, все одно було б важко повторити результат, якого ми досягли".

Підсумки виступу команди на Євро тренер пообіцяв підвести після прильоту до Києва.

Україна - Англія: підсумки матчу

Збірна України програла Англії з рахунком 0:4.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Гаррі Кейн (оцінка - 9,3).

У півфіналі Англія зустрінеться зі збірної Данії, яка пройшла Чехію. Англійці зіграють у півфіналі Євро вперше з 1996 року.

Збірна України пропустила у всіх одинадцяти матчах на чемпіонатах Європи.

Збірна Англії не пропустила на Євро-2020 у п'ятому матчі поспіль.

Англія стала першою збірною в історії чемпіонатів Європи, яка забила три голи головою в одному матчі.

Англійці здобули свою найбільшу перемогу на чемпіонатах Європи

Вихід в 1/4 фіналу є найкращим результатом збірної України на чемпіонатах Європи в історії.

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Автор: Антон Дудар