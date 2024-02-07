Андрій Ярмоленко може виступити на Олімпіаді-2024 в Парижі у складі збірної України.

Форвард збірної України та київського "Динамо" Андрій Ярмоленко поділився, чи є у нього бажання зіграти за збірну України на Олімпіаді-2024 в Парижі.

34-річний футболіст зізнався, що він хотів би виступити на Олімпійському футбольному турнірі. Однак він також додав, що на Олімпійські ігри повинні їхати ті гравці, які вибороли путівку туди.

"Звичайно, мені хочеться. Не буду брехати. Але з іншого боку, я розумію, що на Олімпіаді повинні грати ті хлопці, які здобули цю можливість для нашої країни. Є головний тренер, який вирішує, кого брати, який повинен бути склад. Звичайно, мені було б цікаво, але по справедливості повинні грати ті хлопці, які заслужили вихід на Олімпіаду", - розповів Ярмоленко в інтерв'ю "ВДИНАМО".

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Нагадаємо, збірна України завоювала путівку на Олімпіаду-2024 в Парижі завдяки успішному виступу під керівництвом Руслана Ротаня на молодіжному Євро-2023. На цьому турнірі "синьо-жовті" сенсаційно дійшли до півфіналу.

Відзначимо, що збірна України з футболу вперше в історії буде представлена на Олімпійських іграх.

Додамо, що згідно з регламентом, на ОІ-2024 можуть зіграти футболісти, які народилися після 1 січня 2001 року. Однак, команда може внести в заявку з 18 футболістів трьох гравців, які старші за цей вік.

Головним тренером олімпійської збірної України було призначено Руслана Ротаня.

Футбольний турнір Олімпіади-2024 відбудеться з 24 липня по 9 серпня.

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