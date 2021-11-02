Скрипник і Сидорчук стали головними героями 13-го туру УПЛ.

З 30 жовтня по 1 листопада пройшли матчі 13-го туру української Прем'єр Ліги.

За підсумками туру були визначені кращі футболіст і тренер української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У номінації на звання кращий тренер першості України перемогу здобув наставник луганської "Зорі" Віктор Скрипник.

У 13-му турі "Зоря" під керівництвом 51-річного фахівця здобула нищівну перемогу над "Металістом 1925" з рахунком 6:1. Для луганського колективу це вже четверта розгромна перемога в поточному чемпіонаті.

Читайте такожПетраков довикликав до збірної України футболіста ШахтаряА ось нагорода найкращому футболісту за підсумками 13-го туру української Прем'єр ліги дісталася 30-річному півзахиснику київського "Динамо" Сергію Сидорчуку.

У виїзному поєдинку цього туру київський клуб обіграв "Маріуполь" з рахунком 3:2, Сидорчук відзначився дублем.

Додамо, що до складу експертної ради, яка визначала кращих за підсумками туру, увійшли: Леонід Буряк, Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Артур Валерко, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин та Анатолій Чанцев.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Володимир Медяник