З 30 жовтня по 1 листопада пройшли поєдинки 13-го туру чемпіонату України з футболу.
"Дніпро-1" ліквідував "Минай", забивши 4 голи, а "Зоря" познущалася з "Металіста 1925". "Ворскла" втратила очки в грі проти "Чорноморця".
Результати матчів
"Маріуполь" - "Динамо" - 2:3
Голи: Мішнєв, 4 (з пенальті), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29
"Шахтар" - "Десна" - 4:1
Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23
"Металіст 1925" - "Зоря" - 1:6
Голи: Ременюк, 6 - Аллах'яр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2
"Колос" - "Львів" - 0:1
Гол: Романчук, 83
"Дніпро-1" - "Минай" - 4:0
Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Піхальонок, 30, Русин, 89
"Рух" - "Олександрія" - 0:0
"Інгулець" - "Верес" - 0:0
"Ворскла" - "Чорноморець" - 0:0
Турнірна таблиця
Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне
- Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.
- З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
- Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.