Динамо переграло Маріуполь в рамках 13-го тура / фото УПЛ

З 30 жовтня по 1 листопада пройшли поєдинки 13-го туру чемпіонату України з футболу.

"Дніпро-1" ліквідував "Минай", забивши 4 голи, а "Зоря" познущалася з "Металіста 1925". "Ворскла" втратила очки в грі проти "Чорноморця".

Результати матчів

"Маріуполь" - "Динамо" - 2:3

Голи: Мішнєв, 4 (з пенальті), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29

"Шахтар" - "Десна" - 4:1

Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23

"Металіст 1925" - "Зоря" - 1:6

Голи: Ременюк, 6 - Аллах'яр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2

"Колос" - "Львів" - 0:1

Гол: Романчук, 83

"Дніпро-1" - "Минай" - 4:0

Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Піхальонок, 30, Русин, 89

"Рух" - "Олександрія" - 0:0

"Інгулець" - "Верес" - 0:0

"Ворскла" - "Чорноморець" - 0:0

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Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

  • Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії. 
  • З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.
  • Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".
  • Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Автор: Артем Будрін