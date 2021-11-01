Українська Прем'єр-ліга: результати 13-го туру, таблиця

Цілих три матчі в рамках туру завершилися без голів.

З 30 жовтня по 1 листопада пройшли поєдинки 13-го туру чемпіонату України з футболу. "Дніпро-1" ліквідував "Минай", забивши 4 голи, а "Зоря" познущалася з "Металіста 1925". "Ворскла" втратила очки в грі проти "Чорноморця". Результати матчів "Маріуполь" - "Динамо" - 2:3 Голи: Мішнєв, 4 (з пенальті), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29 "Шахтар" - "Десна" - 4:1 Голи: Соломон, 9, Судаков, 27, Тете, 62, Фернандо, 63 - Безбородько, 23 "Металіст 1925" - "Зоря" - 1:6 Голи: Ременюк, 6 - Аллах'яр, 9, 55, Гладкий, 38, 71, Овусу, 77, Алібеков, 90+2 "Колос" - "Львів" - 0:1 Гол: Романчук, 83 "Дніпро-1" - "Минай" - 4:0 Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Піхальонок, 30, Русин, 89 "Рух" - "Олександрія" - 0:0 "Інгулець" - "Верес" - 0:0 "Ворскла" - "Чорноморець" - 0:0 Турнірна таблиця Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів. Автор: Артем Будрін

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