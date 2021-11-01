В завершальному матчі 13-го туру УПЛ "Ворскла" грала проти "Чорноморця". Суперники голів не забивали.
В цьому турі це вже третє протистояння, де глядачі не побачили забитих м'ячів.
Після цієї гри "Ворскла" набрала 25 очок і зберегла четверте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" (8 очок) залишається другим з кінця - на 15-й позиції.
"Ворскла" - "Чорноморець" - 0:0
"Ворскла": Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу, Пуцлін, Челядін, Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане, Степанюк, Рангел
"Чорноморець": Кучерук, Скорко (Долгов, 62), Біловар, Дубко, Кузик, Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирний, Цитаішвілі, Ісаєнко (Тлумак, 79), Авагімян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88)
Відео огляд поєдинку
Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур
- У стартовому поєдинку туру "Динамо" в гостях обіграло "Маріуполь".
- "Шахтар" обіграв "Десну" і зберіг 3 очки відставання від киян.
- "Інгулець" та "Верес" розписали безгольову нічию.
- "Львів" завдяки голу в кінцівці поєдинку виграв у "Колоса".
- "Рух" вдесятьох набрав одне очко в матчі проти "Олександрії".
- "Зоря" забила шість голів у ворота "Металіста 1925".
- "Дніпро-1" вдома впевнено розібрався з "Минаєм".