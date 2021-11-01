"Чорноморець" відібрав очки в одного з лідерів чемпіонату.

В завершальному матчі 13-го туру УПЛ "Ворскла" грала проти "Чорноморця". Суперники голів не забивали.

В цьому турі це вже третє протистояння, де глядачі не побачили забитих м'ячів.

Після цієї гри "Ворскла" набрала 25 очок і зберегла четверте місце в таблиці УПЛ. "Чорноморець" (8 очок) залишається другим з кінця - на 15-й позиції.

"Ворскла" - "Чорноморець" - 0:0

"Ворскла": Різник, Пердута, Тамм, Яворський, Якубу, Пуцлін, Челядін, Пешич (Кравчук, 41, Чеснаков, 73), Кане, Степанюк, Рангел

"Чорноморець": Кучерук, Скорко (Долгов, 62), Біловар, Дубко, Кузик, Вачиберадзе (С. Кравченко, 79), Смирний, Цитаішвілі, Ісаєнко (Тлумак, 79), Авагімян (Брагару, 62), Ванат (Бугай, 88)

Відео огляд поєдинку

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Артем Будрін