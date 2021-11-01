В передостанньому поєдинку 13-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав "Минай".
Господарі тричі забили в першому таймі та зняли всі питання щодо тріумфатора матчу. Крапку в розгромі поставив Назарій Русин на 90-й хвилині.
На 20-й хвилині головний тренер закарпатців Ігор Леонов замінив воротаря, адже Данило Кучер допускав грубі помилки. До перерви Леонов здійснив ще дві заміни, випустивши Євгена Селезньова та Олексія Хахльова.
"Дніпро-1" - "Минай" - 4:0
Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Піхальонок, 30, Русин, 90
"Дніпро-1": Кожокару, Дубінчак, Нельсон, Сваток, Кравченко, Батагов (Ді Франко, 64), Піхальонок, Назаренко (Білл, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Джурасек (Когут, 75), Довбик (Русин, 84)
"Минай": Кучер (Пеньков, 20), Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар, Білоног, Месхі (Хахльов, 41), Петрусенко, Кулієв (Байдал, 67), Книш (Мякушко, 67), Вишневський (Селезньов, 41)
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