"Минай" не зміг нічого протиставити супернику.

В передостанньому поєдинку 13-го туру чемпіонату України "Дніпро-1" приймав "Минай".

Господарі тричі забили в першому таймі та зняли всі питання щодо тріумфатора матчу. Крапку в розгромі поставив Назарій Русин на 90-й хвилині.

На 20-й хвилині головний тренер закарпатців Ігор Леонов замінив воротаря, адже Данило Кучер допускав грубі помилки. До перерви Леонов здійснив ще дві заміни, випустивши Євгена Селезньова та Олексія Хахльова.

"Дніпро-1" - "Минай" - 4:0

Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 13, Піхальонок, 30, Русин, 90

"Дніпро-1": Кожокару, Дубінчак, Нельсон, Сваток, Кравченко, Батагов (Ді Франко, 64), Піхальонок, Назаренко (Білл, 64), Гуцуляк (Чуже, 64), Джурасек (Когут, 75), Довбик (Русин, 84)

"Минай": Кучер (Пеньков, 20), Синьогуб, Векляк, Матіч, Гончар, Білоног, Месхі (Хахльов, 41), Петрусенко, Кулієв (Байдал, 67), Книш (Мякушко, 67), Вишневський (Селезньов, 41)

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

Автор: Артем Будрін