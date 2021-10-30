Кияни зберігають лідерство в чемпіонаті України.

Київське "Динамо" в рамках 13-го туру чемпіонату України грало з "Маріуполем". Команда Мірчі Луческу здобула перемогу.

Вже в дебюті матчу у ворота киян був призначений пенальті після відеоповтору - м'яч влучив у руку Сергію Сидорчуку. Одинадцятиметровий реалізував Дмитро Мішнєв.

Але кияни дуже швидко відігралися - через хвилину Сидорчук забив свій перший гол за "Динамо" в сезоні. У середині тайму Микола Шапаренко, який асистував Сидорчуку, забив вже сам.

У другому таймі Сидорчук оформив дубль красивим ударом у "дев'ятку". Цей дубль став для 30-річного футболіста першим у кар'єрі.

У компенсований час "Маріуполь" зумів скоротити відставання до мінімуму.

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Голи: Мішнєв, 4 (з пенальті), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29

"Маріуполь": Турбаєвський, Мампассі, Стасюк, Драмбаєв, Меліченко, Мішнєв, Чех (Спіровські, 74), Очеретько (Шостак, 57), Кащук (Клименко, 78), Топалов (Петерман, 78), Микитишин (Удод, 46)

"Динамо": Бущан, Кендзьора (Тимчик, 64), Забарний, Караваєв (Шабанов, 84), Сирота, Сидорчук (Шепелєв, 84), Циганков, Шапаренко, Вербич (Гармаш, 64), Буяльський, де Пена (Вітіньо, 72)

Попередження: Драмбаев, Шостак, Кащук - Шапаренко, Вербич

Відеоогляд матчу

1-й тайм

2-й тайм

Нагадаємо, що "Динамо" вдруге за тиждень грало в Маріуполі - раніше кияни перемогли в рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Українська Прем'єр-ліга: 13-й тур

13-й тур УПЛ проходить з 30 жовтня по 1 листопада: де і коли дивитися матчі.

"Динамо" зберігає лідерство в таблиці - у киян 35 очок.

"Маріуполь" з 4 очками залишається головним аутсайдером турніру.

Автор: Антон Дудар