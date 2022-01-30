Знаменитий український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик дебютує у великому футболі.
Професійний боксер заявив, що зіграє за житомирський футбольний клуб "Полісся", який виступає в Першій лізі.
Усик зіграє у складі цього клубу на міжсезонному турнірі Winter Cup-2022.
"Друзі, всім здрастуйте. Мене звати Олександр Усик, і я дебютую за команду "Полісся" Першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду в Туреччині. Winter Cup-2022. Дивіться о 19:00. Всім бокс, а потім футбол", - наводить слова Усик офіційний Фейсбук "Полісся".
Додамо, що в першому матчі в рамках Winter Cup 2022 "Полісся" зіграє проти представника УПЛ - "Вереса". Матч запланований на четвер, 3 лютого. Початок гри о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже канал "Футбол 1".
Читайте такожОфіційно: шестиразовий чемпіон Франції оголосив про перехід футболіста ШахтаряУ своєму останньому поєдинку, який відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні, Усик переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одноголосним рішенням суддів, віднявши у нього чотири чемпіонські пояси.
Winter Cup-2022: що потрібно знати про турнір
- Winter Cup-2022 - футбольний турнір, організований телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнір пройде в турецькому місті Белек з 3 по 12 лютого.
- На Winter Cup-2022 візьме участь чотири команди - по два представники від Першої ліги та УПЛ: Металіст (Харків), Полісся (Житомир), Чорноморець (Одеса) та Верес (Рівне).
- Турнір проводиться за системою - кожен з кожним. Сумарно буде зіграно шість матчів. Переможцем турніру стає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
- Призовий фонд зимового турніру складе 10 тисяч доларів.