Знаменитий український боксер зіграє за "Полісся" на зимовому турнірі.

Знаменитий український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик дебютує у великому футболі.

Професійний боксер заявив, що зіграє за житомирський футбольний клуб "Полісся", який виступає в Першій лізі.

Усик зіграє у складі цього клубу на міжсезонному турнірі Winter Cup-2022.

"Друзі, всім здрастуйте. Мене звати Олександр Усик, і я дебютую за команду "Полісся" Першої ліги. 3 лютого я дебютую за цю команду в Туреччині. Winter Cup-2022. Дивіться о 19:00. Всім бокс, а потім футбол", - наводить слова Усик офіційний Фейсбук "Полісся".

Додамо, що в першому матчі в рамках Winter Cup 2022 "Полісся" зіграє проти представника УПЛ - "Вереса". Матч запланований на четвер, 3 лютого. Початок гри о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже канал "Футбол 1".

Читайте такожОфіційно: шестиразовий чемпіон Франції оголосив про перехід футболіста ШахтаряУ своєму останньому поєдинку, який відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні, Усик переміг британця Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) одноголосним рішенням суддів, віднявши у нього чотири чемпіонські пояси.

Winter Cup-2022: що потрібно знати про турнір