У голкіпера лондонського клубу фантастична статистика в Лізі чемпіонів.

У вівторок, 22 лютого, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Челсі" грав проти чемпіона Франції - "Лілля". Гра завершилася тріумфом англійського клубу.

Поєдинок проти "Лілля" став значущим для воротаря "Челсі" Едуара Менді. Він зберіг свої ворота в недоторканності і цей матч став 14-м "сухим" поєдинком (з 18 загальних – прим.) для сенегальського голкіпера в рамках Ліги чемпіонів, що дозволило йому увійти в історію турніру.

Як повідомляє Opta, у Менді найбільший відсоток матчів без пропущених голів серед голкіперів, які зіграли більше 5 зустрічей у турнірі – 78%.

Огляд матчу:

29-річний воротар приєднався до "Челсі" у вересні 2020 року, перейшовши з французького "Ренна". Сума трансферу склала 24 мільйони євро.

Додамо, що Менді провів 29 матчів за "Челсі" в цьому сезоні, в яких 14 разів утримав ворота на замку і пропустив 19 м'ячів всього.

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