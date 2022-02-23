У вівторок, 22 лютого, в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Челсі" грав проти чемпіона Франції - "Лілля". Гра завершилася тріумфом англійського клубу.
Поєдинок проти "Лілля" став значущим для воротаря "Челсі" Едуара Менді. Він зберіг свої ворота в недоторканності і цей матч став 14-м "сухим" поєдинком (з 18 загальних – прим.) для сенегальського голкіпера в рамках Ліги чемпіонів, що дозволило йому увійти в історію турніру.
Як повідомляє Opta, у Менді найбільший відсоток матчів без пропущених голів серед голкіперів, які зіграли більше 5 зустрічей у турнірі – 78%.
Огляд матчу:
29-річний воротар приєднався до "Челсі" у вересні 2020 року, перейшовши з французького "Ренна". Сума трансферу склала 24 мільйони євро.
Додамо, що Менді провів 29 матчів за "Челсі" в цьому сезоні, в яких 14 разів утримав ворота на замку і пропустив 19 м'ячів всього.
Ліга чемпіонів: результати перших матчів плей-офф
- "Баварія" не змогла обіграти австрійський "Зальцбург" на полі суперника.
- Міланський "Інтер" поступився "Ліверпулю", пропустивши двічі у другому таймі.
- Кіліан Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі з мадридським "Реалом".
- "Ман Сіті" розгромив лісабонський "Спортинг".
- "Ювентус" на виїзді не зміг обіграти іспанський "Вільярреал".