Команда Томаса Тухеля продовжує захист титулу.

22 лютого в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський "Челсі" приймав на стадіоні "Стемфорд Бридж" французький "Лілль". Поєдинок завершився звитягою господарів.

"Аристократи" в кожному з таймів забили по одному м'ячу. Кай Хаверц та Крістіан Пулішич відзначилися у воротах "Лілля", котрий сенсаційно виграв у минулому сезоні чемпіонат Франції.

"Челсі" – "Лілль" – 2:0

Голи: Хаверц, 8, Пулішич, 63

"Челсі": Менді, Рюдігер, Алонсо (Сарр, 80), Крістенсен, Тьяго Сілва, Канте, Ковачич (Лофтус-Чік, 51), Пулішич (Вернер, 80), Зієш (Сауль, 60), Аспілікуета, Хаверц

"Лілль": Жардім, Челік, Джало (Гудмундссон, 76), Ботман, Фонте, Бамба, Шека, Девід (Жегрова, 81), Ренату Санчеш (Бен-Арфа, 81), Андре, Онана (Їлмаз, 65)

Матч-відповідь пройде 16 березня на полі "Лілля".

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