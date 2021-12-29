Лідер атаки ПСЖ і національної збірної Франції Кіліан Мбаппе спростував чутки про зміну клубу в січні наступного року.
Контракт француза закінчується в кінці нинішнього сезону, і Кіліана активно пов'язують з літнім переходом в "Реал".
"У ПСЖ я дійсно щасливий і закінчу сезон саме тут. Ми зробимо все, щоб виграти Лігу чемпіонів, Лігу 1 і Кубок Франції. Моя мета - робити щасливими вболівальників ПСЖ.
Я завжди був чесний перед уболівальниками і віддав їм все, що у мене є - моє серце. Нам пора підвищити планку і взяти Лігу чемпіонів. Настає найвідповідальніша частина сезону", - наводить слова Мбаппе CNN.
Читайте такожКлуб АПЛ запропонував Шахтарю 15 мільйонів євро за "українського Неймара"Французький ПСЖ намагався укласти з Мбаппе короткостроковий договір, щоб не втрачати найдорожчого футболіста планети безкоштовно, проте форвард відмовився підписувати будь-які контракти з парижанами і має намір змінити клуб.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 160 мільйонів євро. Він є найдорожчим гравцем у світі.
Кіліан Мбаппе: кар'єра
- Мбаппе є вихованцем футбольного клубу "Монако". Дебютував за "монегасків" Мбаппе в 2015 році. Зіграв за "Монако" 60 матчів і забив 27 голів і віддав 16 голів.
- У 2017 році Мбаппе перейшов в ПСЖ. Сума трансферу в підсумки склала 180 мільйонів євро.
- У складі парижан французький нападник зіграв 195 матчів у всіх турнірах і відзначився 147 забитими голами і 76 результативними передачами.
- За національну збірну Франції Мбаппе зіграв 53 матчі і забив 24 голи.