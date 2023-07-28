"Ворскла" виграла перший матч у "Діли" Горі з рахунком 2:1.

У четвер, 27 липня, "Ворскла" здобула вольову перемогу над клубом "Діла" у першому матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник прокоментував результат поєдинку проти грузинської команди.

53-річний фахівець зазначив, що їм попався дуже сильний суперник і перемога в першій грі ще не гарантує "Ворсклі" проходу в наступний раунд турніру.

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"Дуже потужний суперник, який добре грає з м'ячем. У першому таймі ми терпіли. А потім, як у нас часто буває: пропускаємо, дістаємо шашки і пішли гасати. Як козаки. Це була та "Ворскла", яка на характері може виривати такі ігри.

Ми розуміємо, що це тільки перший тайм. Другий буде в Грузії. Перемога - це перемога, але ще нічого не вирішено.

Не хотілося йти з поля з порожніми руками, тому більше ризикували, йшли вперед. Заміни були зроблені для створення навантаження попереду. Все вийшло, ми задоволені. Але це лише перший крок. Будемо терпіти і намагатися, щоб пройти далі.

Це лише перший офіційний матч сезону, але я задоволений фізичним станом команди: ми не почали падати, а пішли вгору.

З "Ворскли" пішли гравці, які грали вперед: Сефері, Олійник, Кравець. Але прийшли нові люди, зокрема центральний захисник Сантана. Він буквально три дні з нами. Але я ніколи на це не дивлюся, а вірю в хлопців, які у нас є. Ми будемо намагатися пройти далі.

Кожна гра для нас - виклик. Ми граємо так, як можемо. Моя команда грає дисципліновано, тут немає хаосу, що кожен робить, що хоче. У будь-якому матчі у нас є моменти", - сказав Скрипник.

Додамо, що матч-відповідь між "Ворсклою" і "Ділою" горі відбудеться в четвер, 3 серпня.

Переможець протистояння вийде в третій раунд Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем пари АПОЕЛ - "Войводіна". Перший матч цих команд завершився з рахунком 2:1 на користь кіпрського клубу.

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