Маріно Пушич вважає, що його команда перемогла заслужено.

У п'ятницю, 3 листопада, в рамках 13-го туру Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" обіграв київське "Динамо".

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результат зустрічі. Боснійський фахівець зазначив, що його команда заслужено перемогла в цій грі.

"Вигравати завжди приємно. Особливо в українському "Класико". Для нас це дуже важливо. Що стосується травми Азарова, то ми чекаємо рішення нашої медичної служби. У зв'язку з цим ми були змушені перебудовуватися, Матвієнко зіграв крайнього захисника, але це нормально. Всі добре зробили свою роботу.

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Я вважаю, ми заслужили цю перемогу: ми володіли ініціативою більшу частину часу, добре грали до останньої третини в першому таймі, де нам трохи не вистачало більш якісних безпечних передач. Але загалом, коли я підсумовую цю зустріч, можу сказати, що суперник також мав можливість, проте ми домінували в грі через володіння м'ячем і хорошу організацію. Вони отримали дві можливості, коли у нас було на одного гравця менше. Це була трохи напружена ситуація, але, підводячи загальний підсумок, я думаю, ми заслужили перемогу і грали досить добре.

Як мені рівень чемпіонату України? Я не дуже багато знаю про чемпіонат, але я досить добре знаю "Шахтар", тому що коли був у "Феєнорді", мені довелося багато їх аналізувати, тому я бачив чимало матчів, і ми грали проти них. Тому я приблизно уявляв, яким буде рівень. Це талановита команда з великим потенціалом. Ми почали наполегливо працювати, більше розвиватися. Я бачу багато фізичних зусиль від команд в Лізі, вони намагаються грати.

І мушу сказати, що, як і кожна ліга, цей чемпіонат має специфіку. У кожної ліги своя енергія і труднощі, і, як я вже говорив, коли ти береш участь у змаганні, це своєрідний марафон. Під час цього марафону ви зробите все можливе, щоб бути першим. Але нас чекає багато роботи. Є чимало хороших команд, які є конкурентоспроможними і які люблять грати, я це бачив. Тож ми почали працювати. Побачимо, як буде далі", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Наставник "Шахтаря" також прокоментував рішення Мірчі Луческу покинути пост головного тренера київського "Динамо".

"Луческу приблизно такого ж віку, як мій батько. Я завжди поважаю таких людей. Я поважаю те, чого Луческу досяг як тренер. Він багато років у цій справі, має багато досягнень. Можу лише висловити йому повагу. Його відставка-його персональне рішення. Він багато років був на топ-рівні", - зазначив Пушич.

Нагадаємо, поєдинок "Динамо" - "Шахтар" завершився перемогою "гірників" з рахунком 1:0. Переможний гол у складі донецького клубу забив Олександр Зубков.

Для Маріно Пушича це був дебютний поєдинок в рамках УПЛ на посаді головного тренера "Шахтаря".

Додамо, що в турнірній таблиці УПЛ "Шахтар" з 24 балами йде на третій сходинці. Київське "Динамо" займає 7-е місце з 16 балами.

У наступному турі чемпіонату України "Шахтар" зіграє проти "Дніпра-1", а "Динамо" зустрінеться з "Кривбасом".

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