Маріно Пушич програв перший матч в рамках Української Прем'єр-ліги.

У неділю, 12 листопада, донецький "Шахтар" програв "Дніпру-1" у центральному поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував результат гри. Боснійський фахівець зазначив, що ключовим моментом цієї зустрічі став гол Едуарда Сарапія в кінцівці першого тайму.

"Ми зіграли перший тайм дуже добре. І коли ти добре проводиш перший тайм, домінуєш, створюєш багато моментів, щоб забивати другий, третій гол і збільшити розрив, а потім отримуєш гол у відповідь буквально з нічого, з кутового, то ці голи дуже дорого коштують. Це змінило темп і настрій гри.

Причиною заміни Ракицького стало те, що він все більше відчував втому, а ми хотіли нової енергії, хотіли задіяти нових гравців, щоб флангові захисники частіше атакували. Очевидно, що цього виявилося недостатньо. Ми разом перемагаємо і програємо разом. Справа не в Ярославі, він - відмінна людина і боєць, він хоче грати і є хорошим футболістом.

Ми намагалися змінити ритм гри за допомогою замін, атакувати, тому що для команди дуже важко, коли ти пропускаєш два голи поспіль - один дуже хороший гол зі стандарту, зі штрафного і один з 25 метрів в лівий кут. Ти втрачаєш енергію, твоя віра в позитивний результат теж зменшується. Ми намагалися це змінити, оживити команду новими гравцями, задіяли всіх нападників, прийняли всі ризики. Зламати таку стіну нелегко. Є кілька варіантів, щоб це зробити, але ми ними не скористалися.

Як я вже говорив на початку, моє призначення відбулося дуже швидко, ми все ще на тій стадії, коли я вивчаю гравців. Саме тому ми організували спаринг наступного тижня, щоб побачити, як виступають інші футболісти. Ми продовжимо грати так, як зараз, і сподіваюся, що результати будуть кращими.

Чи потрібно щось додати? Побачимо під час зимової перерви, я не можу коментувати це зараз. Я задоволений своїми гравцями, і під час зимової перерви ми побачимо, чи потрібно нам ще що-небудь", - наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

Відзначимо, що це перша поразка для Маріно Пушича в рамках УПЛ.

Після 14-ти турів донецький "Шахтар" займає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату України. В активі "гірників" 24 набраних очки. "Дніпро-1" з 30 балами йде на першій сходинці.

У наступному турі Української Прем'єр-ліги "Шахтар" гратиме з "Поліссям", а "Дніпро-1" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

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