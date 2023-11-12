"Дніпро-1" обійшов "Кривбас" і "Полісся" і вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ.

У неділю, 12 листопада, відбувся центральний поєдинок 14-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" грав проти "Дніпра-1".

Зустріч пройшла на стадіоні "Арена Львів" і завершилася перемогою команди Юрія Максимова.

Рахунок у цьому матчі відкрили футболісти донецького клубу - на 5-й хвилині відзначився Данило Сікан. На 41-й хвилині гри "Дніпру-1" вдалося зрівняти рахунок - гол з передачі Дениса Мірошниченка забив Едуард Сарапій. На 51-й хвилині гри підопічні Юрія Максимова вийшли вперед - Олексій Гуцуляк забив після передачі Олександра Піхальонка. На 55-й хвилині "Дніпро-1" збільшив перевагу в рахунку - гол прямим ударом зі штрафного забив Богдан Ледньов.

Відео дня

"Шахтар" - "Дніпро-1" - 1: 3

Голи: Сікан, 5 - Сарапій, 41, Гуцуляк, 51, Леднєв, 55

"Шахтар": Різник, Конопля (Гочолеішвілі 60), Бондар, Ракицький (Азаров 60), Матвієнко, Степаненко (Келсі 71), Зубков (Кащук 85), Судаков, Криськів, Невертон (Егіналду 71) – Сікан

"Дніпро-1": Волинець, Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошниченко, Гуцуляк, Бабенко, Рубчинський, Лєднєв (Горбунов 87), Піхальонок (Кравець 90+3), Філіппов (Вітіньо 74)

Попередження: Бондар 76 - Бабенко 61

Завдяки цій перемозі "Дніпро-1" одноосібно очолив турнірну таблицю Української Прем'єр-ліги. В активі команди Юрія Максимова 30 набраних очок. "Шахтар" з 24 балами йде на четвертій сходинці.

У наступному турі чемпіонату України "Дніпро-1" зіграє проти одеського "Чорноморця", а "Шахтар" зустрінеться з "Поліссям".

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