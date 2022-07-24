Мікель Артета дуже задоволений підписанням українського футболіста.

24 липня український півзахисник Олександр Зінченко, який напередодні підписав контракт з "Арсеналом", зіграв свій дебютний матч у складі лондонського клубу. "Каноніри" з розгромним рахунком обіграли "Челсі".

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета прокоментував дебют півзахисника збірної України.

"Я дуже щасливий. Це позиція, яку ми хотіли посилити, а також гравець, якого я дуже добре знаю. Я знаю, що він може дати команді. У Зінченка є якість і універсальність, яких нам не вистачало.

Його основна позиція - лівий захисник. Однак схема, яку ми використовуємо, дозволяє охоплювати більше простору в полі. Це найголовніше вміння Алекса.

Він дуже хотів зіграти, я це знав. Це 45 хвилин, але ви відразу побачили, що йому було зручно. Він розуміє все, що я хочу, розуміє процеси. Вважаю, що він видав хорошу гру", - сказав Артета інтерв'ю EGTV.

Наступний поєдинок "Арсенал" проведе вже на рідному стадіоні. "Каноніри" зіграють проти іспанської "Севільї" в рамках товариського турніру "Кубок Емірейтс".

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "Арсенал" посів п'яте місце в турнірній таблиці АПЛ і зіграє в Лізі Європи. Олександр Зінченко з "Манчестер Сіті" став чемпіоном Англії.

За трансфер Зінченка "Арсенал" виплатив "Ман Сіті" 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найкращим гравцем матчу.

Вас також можуть зацікавити новини: