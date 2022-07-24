Олександр Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити "Челсі".

24 липня лондонський "Арсенал" завдав нищівної поразки "Челсі" в товариському матчі, який відбувся на стадіоні "Кемпінг Ворлд" в Орландо. Підопічні Мікеля Артети забили по два голи в кожному з таймів.

У складі "канонірів" дебютував новачок лондонського клубу Олександр Зінченко. Українець вийшов в основі на позиції лівого захисника і провів на полі 47 хвилин, після чого був замінений на Нуну Тавареша.

Після першого тайму "Арсенал" вів з рахунком 2:0. На 15-й хвилині відзначився інший літній новачок команди, який перейшов з "Манчестер Сіті" - нападник Габріел Жезус. На 36-й хвилині Мартін Едегор з передачі Габріела Мартінеллі подвоїв перевагу "канонірів", а в другому таймі Букайо Сака і Самбі Локонга встановили підсумковий рахунок - 4:0.

"Арсенал" - "Челсі" - 4:0

Голи: Жезус (15), Едегор (36), Сака (65), Локонга (90+3)

"Арсенал": Ремсдейл (Тернер, 72), Уайт (Соареш, 72), Саліба, Габріел, Зінченко (Тавареш, 47), Парті (Ель-Ненні, 72), Джака (Локонга, 78), Сака (Маркіньос, 72), Едегор (Мейтленд-Найлз, 78), Мартінеллі (Пепе, 72), Жезус (Нкетіа, 57)

"Челсі": Менді, Емерсон (Алонсо, 46), Чалоба (Сарр, 44), Тіаго Сілва (Кулібалі, 72), Джеймс (Хадсон-Одоі, 72), Галлахер (Ковачіч, 46), Жоржиньо (Ампаду, 72), Маунт (Зієш, 64), Стерлінг (Аспілікуета, 47), Хавертц (Батшуайі, 64), Вернер (Пулішіч, 47)

Найкращі моменти дебюту Зінченка:

Огляд матчу:

Додамо також, що в складі "Челсі" в цьому поєдинку дебютував центральний захисник Каліду Кулібалі, який перейшов з італійського "Наполі" - він з'явився на полі на 73-й хвилині, замінивши Тіаго Сілву і грав під 26-м номером, який не брав собі ніхто з команди після відходу легендарного Джона Террі.

Олександр Зінченко: кар'єра в "Ман Сіті"

Зінченко перейшов в "Манчестер Сіті" в 2016 році, але спершу був відданий в оренду в нідерландський ПСВ, а в складі "городян" дебютував у жовтні 2017 року.

У складі "Сіті" Зінченко чотири рази ставав чемпіоном АПЛ, чотири рази виграв Кубок англійської ліги, а також по разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

За "Манчестер Сіті" українець зіграв 127 матчів у всіх турнірах, забив два голи і віддав 12 результативних передач.

У 2021 році Зінченко відіграв повністю фінал Ліги чемпіонів проти "Челсі" (0:1). У складі "Сіті" він тоді був визнаний найращим гравцем матчу.

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