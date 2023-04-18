"Наполі" спробує взяти реванш за фіаско в першій грі і вийти в півфінал Ліги чемпіонів.

У вівторок, 18 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між італійськими "Міланом" і "Наполі".

Зустріч пройде на стадіоні "Дієго Марадона" в Неаполі. Обслужить поєдинок топ-клубів Італії польський рефері Шимон Марциняк.

Перша зустріч команд пройшла тиждень тому і завершилася мінімальною перемогою "Мілана". Єдиний гол у матчі, який і вирішив результат поєдинку, забив Ісмаель Беннасер.

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Примітно, що після очної зустрічі в Лізі чемпіонів, в рамках чемпіонату Італії "Мілан" і "Наполі" синхронно втратили очки. Неаполітанський клуб зіграв внічию проти "Верони" (0:0), а підопічні Стефано Піолі розійшлися миром з "Болоньєю" (1:1).

Наполі - Мілан: прогноз

Фаворитом поєдинку "Наполі" - "Мілан", на думку букмекерів, є неаполітанський клуб.

Так, ставку на перемогу "Наполі" можна зробити з коефіцієнтом 1,88. У той час як перемога "Мілана" оцінюється коефіцієнтом 4,50. Нічия - 3,55.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 1,93. Гол команди Лучано Спаллетті оцінюють в 1,22, а на те, що відзначиться "россонері", можна поставити за 1,58.

Аналітики вважають, що найбільш вірогідним результатом гри "Наполі" - "Мілан" є перемога неполітанського клубу з рахунком 1:0. Коефіцієнт на цю подію - 6,50.

Прохід "Мілана"до півфіналу Ліги чемпіонів оцінюється коефіцієнтом 1,72, а "Наполі" - 2,20.

Наполі - Мілан: трансляція

На території України матч-відповідь "Наполі" проти "Мілана" в прямому ефірі транслюватиме відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський "Реал", який переміг у фіналі минулого розіграшу турніру англійський "Ліверпуль".

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