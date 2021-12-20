До топ-10 входять тільки гравці "Динамо" і "Шахтаря".

Авторитетний портал Transfemarkt оновив дані про вартість футболістів Української Прем'єр-Ліги.

Рейтинг опублікований на transfermarkt.com.

Найдорожчим футболістом УПЛ як і раніше залишається Віктор Циганков. Його трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.

До топ-10 входять чотири футболісти "Динамо" і шість представників "Шахтаря".

1. Віктор Циганков ("Динамо") - 25 млн євро

2. Додо ("Шахтар") - 20 млн євро

3. Тете ("Шахтар") - 20 млн євро

4. Манор Соломон ("Шахтар") - 18 млн євро

5. Віталій Миколенко ("Динамо") - 17 млн євро

6. Педріньо ("Шахтар") - 17 млн євро

7. Ілля Забарний ("Динамо") - 13 млн євро

8. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн євро

9. Марлон ("Шахтар") - 10 млн євро

10. Микола Шапаренко ("Динамо") - 10 млн євро

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Зазначимо, що найдорожчим українським воротарем тепер є Георгій Бущан. Динамівець подорожчав до 9 мільйонів євро та обійшов у рейтингу Анатолія Трубіна з "Шахтаря" (8 мільйонів).

Українська Прем'єр-ліга: підсумки осінньої частини сезону

"Шахтар" пішов на перерву в ролі лідера турніру (47 очок), на 2 пункти випереджаючи "Динамо". У трійку лідерів після 18 турів також входить "Дніпро-1" (40 очок).

Головним аутсайдером УПЛ є "Маріуполь", у якого 8 очок.

Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів

Автор: Антон Дудар