Авторитетний портал Transfemarkt оновив дані про вартість футболістів Української Прем'єр-Ліги.
Рейтинг опублікований на transfermarkt.com.
Найдорожчим футболістом УПЛ як і раніше залишається Віктор Циганков. Його трансферна вартість оцінюється в 25 мільйонів євро.
До топ-10 входять чотири футболісти "Динамо" і шість представників "Шахтаря".
1. Віктор Циганков ("Динамо") - 25 млн євро
2. Додо ("Шахтар") - 20 млн євро
3. Тете ("Шахтар") - 20 млн євро
4. Манор Соломон ("Шахтар") - 18 млн євро
5. Віталій Миколенко ("Динамо") - 17 млн євро
6. Педріньо ("Шахтар") - 17 млн євро
7. Ілля Забарний ("Динамо") - 13 млн євро
8. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн євро
9. Марлон ("Шахтар") - 10 млн євро
10. Микола Шапаренко ("Динамо") - 10 млн євро
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Зазначимо, що найдорожчим українським воротарем тепер є Георгій Бущан. Динамівець подорожчав до 9 мільйонів євро та обійшов у рейтингу Анатолія Трубіна з "Шахтаря" (8 мільйонів).
Українська Прем'єр-ліга: підсумки осінньої частини сезону
- "Шахтар" пішов на перерву в ролі лідера турніру (47 очок), на 2 пункти випереджаючи "Динамо". У трійку лідерів після 18 турів також входить "Дніпро-1" (40 очок).
- Головним аутсайдером УПЛ є "Маріуполь", у якого 8 очок.
- Гонку бомбардирів УПЛ очолює форвард "Дніпра-1" Артем Довбик. На його рахунку 14 голів