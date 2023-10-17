Столичний клуб може змінити головного тренера вже найближчим часом.

Колишній гравець та легендарний голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський може стати головним тренером "біло-синіх".

Цю інформацію повідомив відомий Telegram-канал "Динамо Київ Inside". Канал опублікував фото Олександра Шовковського та надав йому короткий опис: "На старт…".

Місяцем раніше "Динамо" залишилося без єврокубків та вперше за 11 років кияни не змогли пройти до чвертьфіналу Кубку України.

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У чемпіонаті України справи виглядають краще, тому що команда посідає 6-е місце, але має ще три гри в запасі і потенційно може очолити турнірну таблицю.

Контракт нинішнього головного тренера Мірчі Луческу спливає влітку 2024 року. Варто відзначити, що Шовковський вже має тренерський досвід. Навесні 2023 року "СаШо" був виконуючим обовʼязків головного тренера в київському клубі, поки Луческу лікувався від хвороби.

Нагадаємо, що Шовковський з 2018 по 2022 рік був тренером у національній збірній України. Спершу він асистував у штабі Андрія Шевченка, а потім допомогав Олександру Петракову. У січні 2023 року Шовковський увійшов до штабу Луческу в якості помічника головного тренера.

Додамо, що 16 жовтня головний конкурент "Динамо" по УПЛ "Шахтар" призначив легендарного Даріо Срну на посаду тимчасово в.о. головного тренера "гірників".

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