Михайло Мудрик зіграв один тайм проти "Ліверпуля", але результативними діями не відзначився.

У середу, 31 січня, відбувся центральний поєдинок 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ліверпуль" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Енфілд" і завершилася розгромною перемогою підопічних Юргена Клоппа.

Рахунок у грі був відкритий на 23-й хвилині - португальський півзахисник "Ліверпуля" Діогу Жота забив з передачі Коннора Бредлі. На 39-й хвилині перевагу "червоних" подвоїв Коннор Бредлі, який забив гол з передачі Луїса Діаса. На 65-й хвилині у ворота "Челсі" влетів третій м'яч - Домінік Собослаї головою замкнув простріл з флангу від Коннора Бредлі.

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На 71-й хвилині "Челсі" вдалося відіграти один м'яч - Крістофер Нкунку отримав пас від Карні Чуквуемека і відправив м'яч у сітку воріт Аліссона. Однак уникнути розгрому "синім" не вдалося. На 79-й хвилині Луїс Діас забив четвертий гол "Ліверпуля", встановивши фінальний рахунок на табло.

"Ліверпуль" - "Челсі" - 4:1

Голи: Жота, 23, Бредлі, 39, Собослаї, 65, Діас, 79 - Нкунку, 71

"Ліверпуль": Аліссон, Бредлі (Александер-Арнольд, 69), Конате, ван Дейк, Гомес (Робертсон, 69), Собослаї (Гакпо, 69), Мак Аллістер, Джонс (Кларк, 83), Діас, Жота (Елліот, 69), Нуньєс

"Челсі": Петрович, Дісасі, Сілва, Бадьяшіль, Чілвелл (Густо, 46), Кайседо (Чуквуемека, 66), Фернандес, Галахер (Нкунку, 46), Палмер, Мадуеке (Мудрик, 46), Стерлінг

Попередження: Конате, 76 - Кайседо, 19, Енцо, 33, Дісасі, 42