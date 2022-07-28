У полтавському клубі розчаровані суддівством у матчі проти АІКа.

У середу, 27 липня, полтавська "Ворскла" поступилася шведському клубу АІК у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій. Результат зустрічі вирішив спірний гол у додатковий час.

ФК "Ворскла" на своєму офіційному сайті досить різко прокоментувала спірний гол шведського клубу і рішення сербського рефері Мілоша Мілановича його зарахувати.

"І знову ікалося Віктору Кашшаї.

Можна зрозуміти все: і нереалізовані командою Скрипника свої моменти, і те, що фортуна начебто вибирає найсильнішого, і так далі.

Але коли вирішальний м'яч зустрічі, який забитий в овертаймі і якого не було, зараховується без будь-якої тіні сумніву, це вже й мова про суддівські подвійні стандарти.

Сербу Мілошу Мілановичу разом із помічниками дорікають усі українські вболівальники футболу, для яких гра номер один у цей складний час, без перебільшення – ковток повітря.

І мали ж усі підстави розраховувати на вихід "Ворскли" до наступного етапу Ліги конференцій, якби не те саме але", - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, "Ворскла" обіграла АІК у першій грі з рахунком 3:2, однак через поразку в матчі-відповіді для полтавського клубу цей єврокубковий сезон закінчився.

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