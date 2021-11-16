Команду Олександра Петракова влаштує лише один результат.

Збірна України у завершальному матчі кваліфікації ЧС-2022 завітає в гості до Боснії і Герцеговини. Суперники зіграють на стадіоні "Біліно Полє" у Зеніці.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч

Стартовий свисток пролунає о 21.45.

Збірна України

Українська збірна жодного разу не програла у відбірковому циклі до Євро-2020 і так само жодного разу не поступилася в поточній відбірковій кампанії на мундіаль.

З одного боку звучить чудово. Але все не так радісно. Взагалі може трапитися курйозна ситуація, коли Україна завершить цей цикл без поразок, але при цьому не посяде навіть другу сходинку. Причина - занадто багато нічиїх. Наша "миролюбна" збірна дарувала очки Казахстану і Фінляндії і тепер опинилася в незавидному положенні.

Ситуація така, що "жовто-сині" мусять в обов'язковому порядку обігрувати Боснію та Герцеговину і сподіватися на осічку Фінляндії у домашньому поєдинку з Францією. Кепсько, коли твоя доля не лише у твоїх руках та ногах. Французи всі свої завдання вирішили, а тому фіни при рідних трибунах кістьми ляжуть, аби досягти результату. Детально всі сценарії розвитку подій в нашій групі були проаналізовані.

Оглядаючись назад, дуже прикро усвідомлювати, що помилки в матчі з аутсайдером Казахстаном можуть зараз "аукнутися". Проте ситуація не виглядає катастрофічною. Лаконічно описав стан справ Руслан Малиновський:

"Ситуація не така погана. Не можна сказати, що ми погано граємо, адже ми боротимемося за плей-оф. Якби не було шансів, то можна було б так сказати. А так завтра останній іспит".

До матчу проти боснійців Україна підходить без травмованих - всі 25 футболістів, які є в розпорядженні Олександра Петракова, готові грати.

Боснія і Герцеговина - Україна: прогноз букмекерів

Збірна Боснії і Герцеговини

Збірна Боснії і Герцеговини 13 листопада вдома у неймовірному матчі програла Фінляндії та втратила навіть математичні шанси на друге місце в групі. Таким чином, боснійці мають в активі 7 очок після семи поєдинків.

Наш суперник буде немотивованим з точки зору турнірної боротьби, але це не означає, що боснійці не захочуть поставити підніжку українській збірній. З іншого боку, балканці зазнали серйозних кадрових втрат. Найкращий їхній бомбардир Едін Джеко вже повернувся з травмою в розташування свого клубу - до міланського "Інтеру", а також захисник Сеад Колашинац отримав пошкодження.

При всій повазі до суперника, але якщо збірна України не зможе обіграти таку знекровлену Боснію і Герцеговину, то напевно і не варто їхати на чемпіонат світу.

Турнірна таблиця групи D

Орієнтовні склади

Україна: П'ятов, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Зінченко, Малиновський, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

Боснія і Герцеговина: Шехич, Ахмедходжич, Санічанин, Хаджикадунич, Чівіч, Цімірот, П'яніч, Хаджиахметовіч, Гояк, Превляк, Стеванович

Слова перед матчем

В. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков:

"Гру суперника не коментуватиму. Минулий матч мені не потрібний. А нам потрібна лише перемога, гратимемо заради неї. Зараз буде тренування. Усі здорові, всі 25 гравців. Усі тести негативні. Готуємось до матчу".

Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Івайло Петєв:

"Найважливіше - боротися та показати бажання перемогти. Ми повинні продемонструвати на полі набагато більше, ніж ми показали у грі з Фінляндією. Точно зараз не скажу, але, ймовірно, низка гравців, які отримували менше ігрової практики, завтра вийдуть в основі".

Арбітр

Судити протистояння буде бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Антоніо Матеу Лаосом.

Автор: Артем Будрін