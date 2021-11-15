Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч кваліфікації ЧС-2022

16 листопада вирішиться, чи продовжить українська збірна боротьбу за вихід на чемпіонат світу.

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