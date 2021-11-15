Збірна України 16 листопада проведе вирішальний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022. Команда Олександра Петракова в гостях зіграє проти Боснії і Герцеговини.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.
Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч
У прямому ефірі ключове для української збірної протистояння можна буде подивитися на каналі "Україна".
Початок зустрічі - о 21.45.
Також зустріч транслюватиме канал "Футбол 1". За годину до початку гри експерти обговорять шанси команд у програмі "Головна команда".
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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем
- Матч пройде в боснійському місті Зениця.
- У Львові команди в жовтні розписали нічию. Це буде друга особиста зустріч збірних.
Після семи поєдинків Україна посідає у своїй відбірковій групі третє місце, набравши 9 очок. У Фінляндії після аналогічної кількості матчів - 11 очок. У боснійців - 7 балів і вони втратили навіть математичні шанси на вихід на чемпіонат світу, адже сенсаційно поступилися фінам.
Боснійці мають кадрові втрати перед матчем з Україною.
Обслужить поєдинок один з найкращих арбітрів світу.
Раніше УНІАН повідомляв про можливі варіанти, які дозволять Україні зайняти другу сходинку в групі і вийти в плей-офф.