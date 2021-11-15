Раніше Україна зіграла з боснійцями внічию / фото REUTERS

Збірна України 16 листопада проведе вирішальний матч групового етапу кваліфікації ЧС-2022. Команда Олександра Петракова в гостях зіграє проти Боснії і Герцеговини.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боснія і Герцеговина - Україна.

Боснія і Герцеговина - Україна: де дивитися матч

У прямому ефірі ключове для української збірної протистояння можна буде подивитися на каналі "Україна".

Початок зустрічі - о 21.45.

Також зустріч транслюватиме канал "Футбол 1". За годину до початку гри експерти обговорять шанси команд у програмі "Головна команда".

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Боснія і Герцеговина - Україна: перед матчем

Автор: Антон Дудар