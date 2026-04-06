Лікарі розповіли про стан здоров'я колишнього тренера 'Шахтаря' та 'Динамо'

Луческу перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Міністр охорони здоров'я Румунії Александру Рогобете заявив, що колишній тренер донецького "Шахтаря" та київського "Динамо" Мірча Луческу перебуває у критичному стані.

Як пише Golazo.ro, після погіршення стану, спричиненого перенесеним у п'ятницю інфарктом міокарда, його перевели до відділення інтенсивної терапії.

"На жаль, він перебуває у критичному стані. Інформація, якою я володію і яку можу з упевненістю повідомити публічно, така: він перебуває в реанімації, у критичному стані, його стан погіршився за останні 24-48 годин з медичної точки зору", - заявив міністр.

Він уточнив, що Луческу перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

"Мені складно робити будь-які заяви або спекулювати щодо медичного прогнозу", - зазначив Рогобете.

Діагноз Мірчі Луческу

80-річний Мірча Луческу перебуває в університетській лікарні Бухареста з 29 березня після того, як почувався зле перед тренуванням національної футбольної команди.

Його виписка була запланована на п'ятницю, 3 квітня, але у нього стався гострий інфаркт міокарда. В ніч з суботи на неділю Мірча Луческу був переведений у відділення інтенсивної терапії після погіршення його стану.

"У суботу ввечері у пацієнта знову виникли серйозні серцеві аритмії, які були оперативно купірувані черговою бригадою кардіологічного відділення. У неділю ввечері аритмії посилилися і перестали піддаватися лікуванню. Стан пацієнта погіршився, що вимагало переведення до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Наразі нових змін немає. Ми повернемося до публічної інформації, якщо того вимагатиме ситуація", - йдеться в прес-релізі університетської лікарні.

Тиждень тому Мірча Луческу був доставлений і госпіталізований до університетської лікарні після того, як у вівторок під час тренування перед матчем зі Словаччиною (0-2) у нього розвинулася шлуночкова тахікардія.

