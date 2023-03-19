Віталій Миколенко розпочав гольову атаку, яка врятувала "Евертон" від поразки.

У суботу, 18 березня, відбувся поєдинок 28-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому "Челсі" приймав "Евертон".

Зустріч пройшла на стадіоні "Стемфорд Брідж" в Лондоні і завершилася внічию з рахунком 2:2.

У першому таймі команди голів не забивали. На старті другої половини гри "Челсі" повів у рахунку - на 52-й хвилині гол у складі "синіх" забив Жоау Фелікс. На 69-й хвилині "іриски" зрівняли рахунок завдяки голу Абдулайє Дукуре. На 76-й хвилині Кай Хаверц реалізував 11-метровий удар і знову вивів лондонців вперед.

Утримати переможний рахунок "Челсі" не вдалося - на 90-й хвилині Віталій Миколенко почав атаку "Евертона", яка завершилася взяттям воріт лондонців. Гол забив Елліс Сіммс.

"Челсі" - "Евертон" - 2:2

Голи: Фелікс, 52, Хаверц, 76 - Дукуре, 69, Сіммс, 89

"Челсі": Аррісабалага, Фофана (Чалоба, 86), Кулібалі, Бадьяшіль, Джеймс, Фернандес, Ковачич (Лофтус-Чік, 81), Чілуелл, Пулішич (Галлахер, 62), Хаверц, Фелікс (Чуквуемека, 86)

Евертон: Пікфорд, Коулмен (Миколенко, 84), Кін, Тарковський, Годфрі, Івобі, Дукуре, Гуйє (Сіммс, 79), Онана, Макніл, Грей

Попередження: Кулібалі, Джеймс - Гуйє, Макніл

Огляд матчу:

Відзначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик був у заявці на цей матч, проте на поле так і не вийшов, просидівши всю гру на лавці для запасних.

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов на заміну на 84-й хвилині. Українець отримав від статистичного порталу WhoScored оцінку 6,1 бала.

За підсумками цього протистояння "Челсі" набрав 38 очок і залишився на десятій позиції турнірної таблиці АПЛ. "Евертон" з 26 балами займає 15-ту сходинку.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зустрінеться з "Астон Віллою" (1 квітня), а "Евертон" зіграє проти "Тоттенхема" (3 квітня).

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