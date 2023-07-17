ПСЖ готовий заплатити за Душана Влаховича 80 мільйонів євро.

Нападник "Ювентуса" і збірної Сербії Душан Влахович близький до переїзду в чемпіонат Франції.

У послугах зіркового серба зацікавлений ПСЖ. У паризькому клубі вважають, що Душан може стати заміною Кіліану Мбаппе, який хоче в мадридський "Реал".

Однак, як інформує Marca, ультрас ПСЖ категорично проти трансферу Влаховича.

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Повідомляється, що фанати зібралися біля домашнього стадіону парижан "Парк де Пренс" і сфотографувалися з плакатом: "Якщо ти приїдеш, ми відріжемо три твоїх пальця".

Цей меседж ультрас ПСЖ посилають Душану Влаховичу у зв'язку з інцидентом, який трапився після одного з матчів збірної Сербії. Влахович зробив фото з партнерами по команді і показав жест, який вказує на панування Сербії над Косово, а також символізує геноцид в Косово під час війни 1999 року.

Крім того, Влахович разом з деякими партнерами по збірній сфотографувалися в футболках з картою своєї країни, що включає Косово.

З цього всього випливає, що Душан не зробив цей жест випадково, а продемонстрував свою позицію. До того ж, як виявилося, демонстрував цей жест Влахович не один раз.

Додамо, що ПСЖ готовий заплатити за сербського нападника 80 мільйонів євро.

Душан Влахович перейшов до "Ювентуса" у січні 2022 року. У складі туринського клубу серб зіграв 63 матчі, забив 23 голи і віддав 6 гольових передач.

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