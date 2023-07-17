Душан Влахович / фото REUTERS

Нападник "Ювентуса" і збірної Сербії Душан Влахович близький до переїзду в чемпіонат Франції. 

У послугах зіркового серба зацікавлений ПСЖ. У паризькому клубі вважають, що Душан може стати заміною Кіліану Мбаппе, який хоче в мадридський "Реал"

Однак, як інформує Marca, ультрас ПСЖ категорично проти трансферу Влаховича. 

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Повідомляється, що фанати зібралися біля домашнього стадіону парижан "Парк де Пренс" і сфотографувалися з плакатом: "Якщо ти приїдеш, ми відріжемо три твоїх пальця".

twitter.com/psg_chief

Цей меседж ультрас ПСЖ посилають Душану Влаховичу у зв'язку з інцидентом, який трапився після одного з матчів збірної Сербії. Влахович зробив фото з партнерами по команді і показав жест, який вказує на панування Сербії над Косово, а також символізує геноцид в Косово під час війни 1999 року.

Крім того, Влахович разом з деякими партнерами по збірній сфотографувалися в футболках з картою своєї країни, що включає Косово.

instagram.com/vlahovicdusan

З цього всього випливає, що Душан не зробив цей жест випадково, а продемонстрував свою позицію. До того ж, як виявилося, демонстрував цей жест Влахович не один раз. 

instagram.com/vlahovicdusan

Додамо, що ПСЖ готовий заплатити за сербського нападника 80 мільйонів євро.

Душан Влахович перейшов до "Ювентуса" у січні 2022 року. У складі туринського клубу серб зіграв 63 матчі, забив 23 голи і віддав 6 гольових передач. 

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