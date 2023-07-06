Збірна Іспанії U21 з рахунком 5:1 розгромила Україну і вийшла у фінал турніру.

У середу, 5 липня, збірна Іспанії перемогла Україну у півфіналі молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу.

Головний тренер "Фурії Рохи" Санті Денія прокоментував результат гри. Він зазначив, що в першому таймі його команда сильно страждала через Мудрика, але зуміла впоратися з тиском і здобути потрібний результат.

"Ідея про володіння м'ячем є головною в нашій ігровій моделі. Така вона була перед грою. Ми почали програвати, але команда продовжує вірити в ідею гри. Головне - перемога, а не забиті м'ячі. Зараз я думаю про відновлення, у нас буде тривала поїздка.

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Я щасливий, що Іспанія дійшла до фіналу, і зараз важливо продовжувати вдосконалюватися, щоб підійти до фінального поєдинку в кращих умовах. Тренери тут для того, щоб спробувати допомогти цій групі талановитих гравців.

У першому таймі, коли м'яч був відкритий на нашому правому фланзі, ми страждали через Мудрика. Ми намагалися внести деякі тактичні зміни. Важко порушити синергію Міранда та Серхіо Гомеса, але команда потребувала змін. Так само як і позиція отримав жовту Баени і Бланко. Можливо, він повинен був зробити це трохи раніше.

Переліт до Грузії на фінал Євро-2023? У нас все дуже добре тут, у Бухаресті. Все ідеально, і ми хотіли б зіграти фінал тут, але зараз пора їхати в Грузію, і ми цьому теж дуже раді", - наводить слова Денії Today Times.

Нагадаємо, збірна Іспанії виграла в України з рахунком 5:1. Голами у складі "Фурії Рохи" відзначилися Руїс, Сансет, Бланко, Орос і Гомес. Єдиний гол "синьо-жовтих" забив Артем Бондаренко, який відзначився після передачі Михайла Мудрика.

У фіналі молодіжного Євро-2023 збірна Іспанії зіграє проти Англії. Матч відбудеться в суботу, 8 липня. Початок поєдинку - о 19:00 за київським часом.

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