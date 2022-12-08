Талановитий півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик є трансферною метою лондонського "Арсеналу".
Цю інформацію вперше підтвердив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.
За словами іспанського фахівця, клуб робить спроби підписати 21-річного українського таланта.
"Ми намагаємося", - наводить слова Артети Football London.
Зазначимо, що в своєму недавньому інтерв'ю Мудрик заявив, що з декількох пропозицій він віддає перевагу варіанту з лондонським "Арсеналом". Крім того, футболіст "Шахтаря" підтвердив своє бажання перейти в інший клуб вже в зимове трансферне вікно.
Додамо, що "Шахтар" хоче виручити за трансфер свого головного таланту близько 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу в груповому раунді Ліги чемпіонів.
Конкуренцію "Арсеналу" в боротьбі за Мудрика можуть скласти інші топ-клуби Європи, серед яких "Манчестер Сіті", ПСЖ і мадридський "Реал".
У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.