Михайло Мудрик входить в сферу інтересів лондонського "Арсеналу".

Талановитий півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик є трансферною метою лондонського "Арсеналу".

Цю інформацію вперше підтвердив головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

За словами іспанського фахівця, клуб робить спроби підписати 21-річного українського таланта.

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"Ми намагаємося", - наводить слова Артети Football London.

Зазначимо, що в своєму недавньому інтерв'ю Мудрик заявив, що з декількох пропозицій він віддає перевагу варіанту з лондонським "Арсеналом". Крім того, футболіст "Шахтаря" підтвердив своє бажання перейти в інший клуб вже в зимове трансферне вікно.

Додамо, що "Шахтар" хоче виручити за трансфер свого головного таланту близько 100 мільйонів євро. "Гірники" підвищили вартість гравця за підсумками виступу в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Конкуренцію "Арсеналу" в боротьбі за Мудрика можуть скласти інші топ-клуби Європи, серед яких "Манчестер Сіті", ПСЖ і мадридський "Реал".

У поточному сезоні Михайло зіграв у складі "Шахтаря" в 18 матчах і забив 10 м'ячів. Контракт 21-річного вінгера з "гірниками" розрахований до 2026 року.

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