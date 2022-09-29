Ліонель Мессі може повернутися в "Барселону".

Форвард національної збірної Аргентини Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім в ПСЖ.

Як повідомляє журналіст TyC Sports Мікель Бласкес, легендарний аргентинець не буде продовжувати контракт з французьким клубом.

За даними джерела, 35-річний футболіст прийняв остаточне рішення. Чинна угода Мессі з ПСЖ закінчується 30 червня 2023 року.

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Таким чином, після завершення сезону Мессі покине ПСЖ на правах вільного агента.

Раніше ЗМІ повідомляли, що віце-президент "Барселони" Едуар Ромеу не виключив, що аргентинець може повернутися в каталонський клуб.

Додамо, що в поточному сезоні 35-річний нападник взяв участь в 13 матчах за збірну Аргентини і французький ПСЖ. На рахунку Мессі 10 точних ударів і вісім асистів. В останніх шести поєдинках Ліонель забив шість голів.

Ліонель Мессі: кар'єра в ПСЖ

Мессі перейшов в ПСЖ з "Барселони" в минулому році, так як фінансові труднощі не дозволили каталонцям продовжити контракт зі своїм капітаном.

Аргентинець підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.

У трьох перших матчах за ПСЖ Мессі не зумів відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.

За кар'єру в ПСЖ Мессі зіграв 45 матчів, в яких забив 17 голів і віддав 23 результативних передачі.

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