ПСЖ здобув дві перемоги в двох стартових турах групового раунду Ліги чемпіонів.

У вівторок, 14 вересня, відбувся матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між ізраїльським "Маккабі" з Хайфи і французьким ПСЖ. Зустріч проходила на стадіоні "Семмі Офер" і завершилася перемогою парижан з рахунком 3:1.

На 24-й хвилині першого тайму рахунок відкрив півзахисник господарів тьяронн Чері. Через 13 хвилин аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі відновив рівновагу в матчі.

У другому таймі команди показували активний футбол, в якому кращими виявилися футболісти з ПСЖ. Спочатку Мбаппе вивів свою команду вперед, а на 88-й хвилині Неймар поставив крапку в матчі, забивши третій м'яч.

Відео дня

"Маккабі" Хайфа - ПСЖ - 1:3

Голи: Чері, 24 - Мессі, 37, Мбаппе, 69, Неймар, 88

"Маккабі": Коен, Сундгрен (Сек, 55), Батубінсіка, Голдберг, Корню (Чібота, 90), Чері, Лаві, Абу Фані, Ацілі (Давид, 76), Хазіза, П'єрро (Рукавиця, 90)

ПСЖ: Доннарумма, Данілу, Маркіньос, Рамос, Мендеш, Мукіеле (Хакімі, 83), Вітінья (Руїс, 74), Верратті, Неймар (Солер, 90+1), Мессі, Мбаппе

Попередження: Ацили, Хазіза, Неймар

Огляд матчу:

Головний тренер ПСЖ Крістоф Галтьє прокоментував результат матчу:

"Зв'язка Мессі, Мбаппе і Неймара недостатньо відпрацьовувала в обороні? Справа не в тому, що атакуючі гравці мало часу приділяли захисту. Вони хотіли повернути собі м'яч якомога швидше. Ми дійсно перебували в меншості в середині поля. Однак з того моменту, як атакуюче тріо почало брати участь в командному блоці, ми стали набагато краще протистояти футболістам суперника.

Тоді у нас вийшло забивати м'ячі у важливих зонах і краще проводити свої атаки. Тому це пов'язано зі взаєморозумінням півзахисників і нашого атакуючого трикутника. Як тільки Неймар перемістився на лівий фланг після перерви, баланс став цікавішим. Тоді ми змогли повернути м'яч туди, де він повинен був знаходитися", - наводить слова Галтьє Culture PSG.

Нагадаємо, в минулому турі "Маккабі" з Хайфи поступився португальській "Бенфіці" з рахунком 0:2. ПСЖ грав проти туринського "Ювентуса" і здолав італійців з рахунком 2:1.

Після двох турів ПСЖ йде на першому місці в групі Н з 6 балами. Стільки ж очок і у португальської "Бенфіки", що йде другою. "Ювентус" і "Маккабі" поки очок не набирали.

У наступному турі ПСЖ зіграє проти "Бенфіки" на виїзді, "Ювентус" прийме на своєму полі "Маккабі". Ігри заплановані на 5 жовтня.

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