Ліонель Мессі забив вже три голи в стартових двох матчах за "Інтер Маямі".

У ніч на 26 липня в США відбувся поєдинок другого туру турніру Кубок ліг-2023, в якому "Інтер Маямі" приймав на своєму полі "Атланту Юнайтед".

Гра завершилася розгромною перемогою господарів поля з рахунком 4:0.

Рахунок у грі був відкритий на 8-й хвилині - після передачі Серхіо Бускетса гол забив Ліонель Мессі. На 22-й хвилині "Інтер Маямі" подвоїв свою перевагу - дубль оформив Мессі. На 44-й хвилині господарі поля забили третій м'яч, відзначився Роберт Тейлор.

На старті другої половини зустрічі Роберт Тейлор забив четвертий м'яч "Інтера" у цій грі. Асистував йому Ліонель Мессі.

"Інтер Маямі" - "Атланта Юнайтед" - 4:0

Голи: Мессі, 8, 22, Тейлор, 44, 53

Огляд матчу:

Відзначимо, що Ліонель Мессі зіграв свій другий матч за "Інтер Маямі". В активі аргентинця вже три забитих м'ячі і одна гольова передача. Свій дебютний м'яч 36-річний нападник забив у матчі проти "Крус Асуля".

Додамо, що в матчі проти "Атланти Юнайтед" в основному складі вийшов український захисник "Інтера Маямі" Сергій Кривцов. Він зіграв 73 хвилини, після чого його замінив Крістофер Макві. Примітно, що Макві вже на 84-й хвилині отримав червону картку і був вилучений з поля.

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